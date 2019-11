Der Tatort ist gesichert, die Diebe mit ihrer Beute weiter auf der Flucht. Zwei Tage nach dem spektakulären Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe ist nun auch die Bestandsaufnahme abgeschlossen. Damit ist klar, welche Schätze entwendet wurden.

Bei dem Juwelendiebstahl im Historischen Grünen Gewölbe von Dresden sind nach einer endgültigen Bestandsaufnahme des Museums elf vollständige Zierstücke sowie Teile von zwei weiteren Schmuckobjekten entwendet worden. Dazu kämen noch einige Rockknöpfe, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mitteilten. Die Juwelen stammten demnach aus drei sogenannten Garnituren.

15 große und 103 kleine Diamanten: Die Hutagraffe der "Diamantrosengarnitur". (Foto: picture alliance/dpa)

Betroffen waren demnach die "Diamantrosengarnitur", die "Brillantgarnitur" sowie der "Diamantschmuck und die Perlen der Königinnen". Unter den entwendeten Objekten befand sich auch die "Epaulette mit dem Sächsischen Weißen Brillanten" aus der "Brillantgarnitur", einem besonders großen Diamanten mit einem Gewicht von 49,84 Karat. In diesem Schmuckstück befinden sich zudem noch zwei weitere größere Brillanten mit 39,5 sowie 21 Karat.

Nach Angaben des Museums hatte Direktor Dirk Syndram am Vortag den Tatort in Augenschein nehmen und die geplünderte Vitrine im "Juwelenzimmer" fotografieren können. Mit diesen Informationen war es den Experten möglich, die Verluste abschließend genau zu beziffern. Der Wert der Objekte gilt als unschätzbar, weil dafür gar kein Markt existiert. Die Stücke gelten als unverkäuflich.

Die "Brillantgarnitur" enthält 83 Steine. (Foto: picture alliance/dpa)

Durch ein Fenster waren am Montagmorgen Einbrecher in das Historische Grüne Gewölbe eingedrungen. Innerhalb von Minuten stahlen sie aus einer Ausstellungsvitrine den historischen Juwelenschmuck und flohen mit einem Auto, das sie später in einer Tiefgarage anzündeten. Die gestohlenen Edelsteingarnituren wurden laut Museum größtenteils in den 1780er Jahren für die sächsischen Könige August den Starken und August III. angefertigt.

Inzwischen gehen die Ermittler von vier Tätern aus. Demnach sollen neben den zwei Tätern, die im Inneren des Residenzschlosses auf einem Überwachungsvideo zu sehen sind, noch zwei weitere Verdächtige außerhalb des Gebäudes gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Bislang seien bei der Sonderkommission 205 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Sie würden ausgewertet und nach Priorität abgearbeitet. Aktuell überprüften die Kriminalisten Aufnahmen verschiedenerer Überwachungskameras.