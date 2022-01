In Essen fahndet die Polizei nach einem entflohenen Häftling. Er setzt sich am Nachmittag bei einem Krankenhausbesuch ab. Wie er trotz Bewachung entkommen konnte, ist unklar. Ein unverschlossenes Fenster soll eine Rolle gespielt haben.

Ein 25 Jahre alter Häftling ist in Essen aus einem Krankenhaus geflohen. Die Polizei sei mit einer Hundertschaft und mit Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz, sagt ein Polizeisprecher. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Mann wegen Betrugsverdachts in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Essen in Untersuchungshaft saß. Wegen eines Kieferbruchs wurde er demnach am Nachmittag in die Evangelischen Kliniken in Essen-Huttrop gebracht. Dem Bericht zufolge ergriff er dort die Flucht durch ein Fenster, das nicht verschlossen war.

"Es gab eine Bewachung vor Ort, wie sie in solchen Fällen üblich ist", zitiert die Zeitung den Sprecher der JVA Essen, Marc Marin. "Wie dem Mann die Flucht gelang, können wir derzeit noch nicht sagen."

Die Fahndung nach dem Häftling läuft den Angaben zufolge auch Hochtouren. Die Polizei durchsucht derzeit das Krankenhaus-Gebäude und die Umgebung nach dem mutmaßlichen Betrüger. Auch ein Mantrailer-Hund wurde der "Bild" zufolge angefordert und soll die Suche unterstützen.