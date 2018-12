Panorama

Jahrzehnte in US-Todestrakt: Häftling mit elektrischem Stuhl hingerichtet

Fünf Jahre lang wird der elektrische Stuhl in den USA nicht für Hinrichtungen verwendet. Nun sterben innerhalb weniger Wochen gleich zwei verurteilte Mörder durch Stromschläge.

Nach 36 Jahren im Todestrakt ist im US-Bundesstaat Tennessee ein verurteilter Mörder mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den 61-jährigen David Earl Miller wurde in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nashville vollstreckt, wie die Behörden mitteilten.

Miller war wegen der Ermordung einer jungen, geistig behinderten Frau im Jahr 1981 zum Tode verurteilt worden. Der in seiner Kindheit sexuell missbrauchte Mann soll die 23-Jährige bei einem Date mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Er wurde 1982 und dann 1987 in einem erneuten Prozess verurteilt. Miller sagte aus, er könne sich an die Tat nicht erinnern, da er unter Drogen stand.

Es war die zweite Hinrichtung eines Häftlings mit dem elektrischen Stuhl in Tennessee innerhalb von rund einem Monat. Anfang November war der wegen Doppelmordes verurteilte Edmund Zagorski hingerichtet worden. 1983 soll er zwei Männer unter dem Vorwand, ihnen Marihuana zu verkaufen, in einen Wald gelockt haben. Dort habe Zagorski die beiden getötet und ausgeraubt. Aus Angst vor einem qualvollen Todeskampf hatte sich der 63-Jährige gegen die Hinrichtung per Giftspritze entschieden Zuvor war der elektrische Stuhl in den USA fünf Jahre lang nicht eingesetzt worden.

In neun US-Bundesstaaten können Todeskandidaten laut CNN den Tod auf dem elektrischen Stuhl als Alternative zur Giftspritze wählen. Die für Exekutionen per Todesspritze genutzten Giftcocktails sind in den USA umstritten, weil das enthaltene Betäubungsmittel Midazolam nicht stark genug wirke. Zuletzt war im Jahr 2013 ein wegen Doppelmordes verurteilter Mann in Virginia auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.

Quelle: n-tv.de