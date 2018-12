Ein Schrecken am Silvesternachmittag: In einem Hochhaus in Berlin bricht im achten Stock ein Feuer aus. Eine Frau wird verletzt. Im bayerischen Puchheim kommt ein fünfjähriges Mädchen bei einem Hochhausbrand ums Leben.

Bei einem Brand in einem Hochhaus ist am Silvestertag im Berliner Stadtbezirk Mitte eine Frau verletzt worden. Sie wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen, die Rauch eingeatmet hatten, kamen mit dem Schrecken davon, wie ein Sprecher mitteilte.

Alle drei sowie ein Hund waren von Feuerwehrleuten aus der achten Etage des Hauses in der Leipziger Straße gerettet worden. Dort hatte sich starker Rauch entwickelt, der die Betroffenen in ihren Wohnungen eingeschlossen hatte.

Das Feuer war in einer Küche aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, berichtete der Sprecher. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit rund 90 Kräften und zahlreichen Einsatzwagen vor Ort.

Vorsichtshalber waren auch Notarztwagen und Sanitäter angefordert worden. Die unteren Etagen des Hauses waren nicht betroffen.

Mädchen stirbt in Puchheim

Nicht so glimpflich ging ein Brand in einem Hochhaus im bayerischen Puchheim aus. Dort kam ein fünfjähriges Mädchen ums Leben. Der Vater des Kindes hatte noch versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen - was ihm nach Polizeiangaben aber nicht gelang. Der Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus.

Laut Feuerwehr hatte sich das Mädchen in dem brennenden Zimmer in einem Schrank versteckt. Feuerwehrleute konnten das Kind nur noch leblos bergen. Andere Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Warum es in der Wohnung im achten Stock gebrannt hatte, war zunächst unklar.