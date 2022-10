Um die Kinder in einer Betreuungseinrichtung im US-Bundesstaat Mississippi unter Kontrolle zu halten, versetzen fünf Erzieherinnen die Kleinen in Angst und Schrecken. Videoaufnahmen davon sorgen im Netz für Entsetzen. Nun müssen die fünf Frauen eine Anklage - und womöglich eine Haftstrafe - fürchten.

Weil sie Kleinkinder in einer Kindertagesstätte im US-Bundesstaat Mississippi mit einer Maske aus dem Horrorfilm "Scream" erschreckt haben, droht fünf Erzieherinnen eine Gefängnisstrafe. Wie US-Medien berichten, sind die fünf Frauen im Alter zwischen 21 und 44 Jahren wegen des Vorwurfs des Kindesmissbrauchs und der unterlassenen Hilfeleistung angeklagt worden.

Insgesamt drei Videoaufnahmen aus der Einrichtung "Lil Blessings" in der Stadt Hamilton hatten in den sozialen Medien für Entsetzen gesorgt. Sie zeigen, wie die vermummten Erzieherinnen mit erhobener Stimme fragen: "Warst du böse? Muss ich dich mit nach draußen nehmen?". In den Clips ist auch zu hören, wie einzelne Kinder vor Angst schreien und weinen.

Die Erzieherinnen verstanden das Vorgehen offenbar als legitime Erziehungsmaßnahme. In einem der Videos sagt eine Erzieherin zu einer vermummten Kollegin, das "Monster" solle die braven Kinder verschonen. "Seid lieber artig!", ist zu hören. Auch während die Kinder essen, schleicht eine vermummte Erzieherin um sie herum - offenbar, damit die Kinder am Tisch sitzen bleiben.

Eltern von betroffenen Kindern informiert

Die Videos waren Anfang des Monats viral gegangen, die Aufnahmen stammen laut Associated Press aus den Monaten September und Oktober. "Ich kann nicht fassen, dass sie die Kinder auf diese Weise terrorisieren", schrieb eine schockierte Frau auf Facebook. "Das ist einfach widerlich." Erst der öffentliche Aufschrei, den die Aufnahmen auslösten, hatte die US-amerikanischen Justizbehörden auf die Zustände in der Kindertagesstätte aufmerksam gemacht.

Viele Eltern der Kinder wurden von den Verhältnissen in der Einrichtung offenbar überrascht. "Der Bezirksstaatsanwalt hat sich mit den Eltern der in den Vorfall verwickelten Kinder getroffen und über die möglichen strafrechtlichen Folgen informiert, die das Gesetz in diesem Fall erlauben würde", sagte der Sheriff von Monroe County, Kevin Cook, in einer Erklärung. "Ich muss zugeben, dass es für mich als Vater sehr schwer war, mir diese Aufnahmen anzusehen."

Kita-Leiterin will von nichts gewusst haben

Die Geschäftsführerin der Einrichtung, Sheila Sanders, sagte dem "Monroe Journal" auf Nachfrage, sie habe nicht gewusst, was während der Betreuungszeiten in ihrem Haus vonstatten ging. "Diese Leute arbeiten nicht länger für uns", sagte sie. "Ich dulde so etwas nicht und habe es auch nie getan."

In der Filmreihe "Scream" geht ein maskierter Serienmörder in einer US-Kleinstadt um und massakriert nach und nach scheinbar wahllos Menschen. Die Maske aus dem Film hat gewissermaßen Eingang in die Popkultur gefunden. Insbesondere an Halloween setzen sich viele ältere Kinder und Jugendliche solche Masken auf, um ihre Mitmenschen zu erschrecken.