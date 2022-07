In der Sächsischen Schweiz brennt der Wald

Im Nationalpark Sächsische Schweiz stellt ein Waldbrand die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor eine Herausforderung: Weil das Gelände rund um die berühmte Basteibrücke schwer zugänglich ist, gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Schon jetzt sind sämtliche Feuerwehren der Gegend im Einsatz.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist ein Waldbrand ausgebrochen. Es brenne in unwegsamem Gelände nahe der berühmten Basteibrücke, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden. Sämtliche Feuerwehren der Gegend seien im Einsatz. Ungefähr 100 Kameradinnen und Kameraden versuchten, das Feuer in den Griff zu bekommen, heißt es. Der Brand sei in der Nacht gemeldet worden.

Nach Angaben von Thomas Kunz, Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, hat sich der Brand auf einem Gebiet von 2500 Quadratmetern ausgebreitet. Erschwert würden die Löscharbeiten vor allem dadurch, dass das Gelände für die Einsatzkräfte nur schwer zugänglich sei, erklärte Kunz der Zeitung "Freie Presse". Deshalb komme derzeit auch die Höhenrettung zum Einsatz.

Die Bastei ist eine Felsformation mit Aussichtsplattform am rechten Ufer der Elbe. Sie gilt als beliebtes Ziel von Touristen der Sächsischen Schweiz. Wegen des Brandes darf sie derzeit nicht betreten werden.