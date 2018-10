Panorama

Politiker als 182-Meter-Riese: Indien enthüllt die größte Statue der Welt

Die indische Stadt Gujarat wird wohl bald in vielen Reiseführern auftauchen, denn seit heute steht dort die größte Statue der Welt. 3000 Menschen arbeiten mehrere Jahre an dem Rekord-Projekt. Doch nicht alle sind mit dem neuen Besuchermagnet einverstanden.

Sardar Patel ist außerhalb Indiens wohl eher unbekannt. Doch jetzt, Jahrzehnte nach seinem Tod, sorgt der Mann mit seiner persönlichen Mega-Statue für Aufmerksamkeit. Denn in Gujarat wird nun ein 182-Meter hohes Abbild des ehemaligen indischen Heimatministers eröffnet. Die Figur besteht aus Beton, Metall, Stahl und Bronze.

Laut "India Today" ist die Statue damit ganze 23 Meter höher als die chinesische Buddha-Figur, die bislang der Weltrekordträger war. Die Freiheitsstatue in New York ist nur halb so groß wie der neue Riese in Indien, der auf Sadhu Bet Island in der Nähe des Flusses Narmada steht.

Patel war der erste Heimatminister des unabhängigen Indiens. Er vereinte 562 Staaten zu einer Republik Indien. Aus diesem Grund trägt die Statue den Namen "Statue of Unity" zu Deutsch: Statue der Einheit. Die Skulptur ist ein Herzensprojekt des indischen Premierministers Narenda Modi. Er wird die neue Riesenstatue auch eröffnen.

Ab dem 2. November darf dann auch die Öffentlichkeit den neuen Rekordträger besuchen. Die Regierung erhofft sich von dem Projekt jedes Jahr bis zu 15.000 neue Jobs. Die Statue hat allerdings nicht nur Fans: Besonders die Bauern aus der Region protestierten gegen den Bau und bezeichneten ihn als reines politisches Symbol.

Welche Ausmaße das Weltrekord-Projekt hat, wird beim Blick auf die weiteren Zahlen deutlich: Die Statue soll Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde, Erschütterungen und Erdbeben widerstehen können. 300 Ingenieure waren mit der Planung und Durchführung des Baus beschäftigt. Dreieinhalb Jahre bauten rund 3000 Arbeiter an der gigantischen Konstruktion. Das Standbild enthält auch zwei Aufzüge, die Besucher zukünftig in einer halben Minute nach oben fahren.

Quelle: n-tv.de