Der Spätsommer hat Fahrt aufgenommen - Sonne satt und wieder höhere Temperaturen im ganzen Land. Zum Wochenende nimmt sich das gute Wetter aber eine Auszeit, wie ntv-Meterologe Björn Alexander weiß. Nach anschließend freundlicheren Tagen droht der Spätsommerwärme jedoch die Reservebank.

Nachdem der Sommer uns oft die kalte Schulter gezeigt hat, scheint es der Spätsommer besser machen zu wollen. Bleibt es so schön?

Leider nein - zumindest vorübergehend wird es deutlich durchwachsener. Derzeit macht sich nämlich Tief "Quillan" von Frankreich und Benelux her auf den Weg nach Deutschland und wird teils kräftige Gewitter bringen. Stellenweise leider auch mit Unwettergefahr, bevor ab Sonntag und Montag das nächste Hoch Anlauf nehmen wird.

Ein kleine Achterbahnfahrt. Auch bei den Temperaturen?

Es gibt ausgerechnet zum Wochenende einen kleinen Knick im Temperaturverlauf. Die gute Nachricht ist aber, dass es gar nicht so kalt wird und dass die Wärme durchaus Potenzial hat, in der nächsten Woche wieder zu kommen. Denn ein Teil der Wettercomputer sieht im Laufe der neuen Wetterwoche abermals angenehme Spätsommerwerte in Deutschland. Auch wenn es für die 30 Grad-Marke, die am Mittwoch ja in Freiburg nochmals geknackt wurde, schwierig werden könnte.

Welche Temperaturen wären denn jetzt im September überhaupt noch möglich?

Die Rekordwerte im September liegen schon noch bei 35 Grad Celsius und etwas darüber. Dafür bräuchte es aber waschechte Saharaluft. Und die wird auch in der folgenden Woche dem Mittelmeerraum vorbehalten bleiben.

Björn Alexander sieht nach einem grauen Wochenende nochmals äußerst freundliche Tage.

Wie heiß wird es denn?

Die Menschen in Teilen Spaniens, in Süditalien und rüber bis nach Griechenland und in die Türkei erleben beispielsweise bis 30, in Spitzen sogar bis zu 35 Grad. Jedoch muss man auch sagen, dass das Wetter im Süden Europas sich nicht dauerhaft sonnig und heiß präsentieren wird. Stattdessen sind nämlich zwischenzeitlich auch Gewitter und heftige Unwetter möglich.

Wo wird es denn als nächstes Gewitter und Unwetter geben?

Momentan erstreckt sich eine gewitteraktive Zone von Frankreich bis nach Süditalien mit einem Schwerpunkt von Korsika bis nach Sizilien. Hier drohen mitunter heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Da die Böden in diesen Regionen kaum Wasser speichern können und weil das Hinterland teilweise sehr hügelig ist, sind auch Überschwemmungen und Sturzfluten möglich. Zum Wochenende verlagert sich die Hauptgewitteraktivität dann in den Süden Italiens und anschließend weiter in Richtung Griechenland. Glücklicherweise aber mit allmählich nachlassender Intensität.

Vom Mittelmeer nach Deutschland: was erwartet uns am Wochenende?

Am Samstag bleibt es oft noch wechselhaft mit teils gewittrigen Regengüssen, die besonders im Osten und Südosten kräftig sein können. Eine erste Wetterbesserung gibt es unterdessen im Westen. Die Temperaturen erreichen zwischen 19 Grad am Erzgebirge und 24 Grad am Oberrhein.

Und am Sonntag?

Zeigen sich der Süden und der Norden noch eher durchwachsen, zum Teil auch wolkig. Besser sieht es über der breiten Mitte aus, wo die Sonne größere Anteile hat und es trocken bleibt. Dabei zeigen sich die Temperaturen nach wie vor recht zurückhaltend mit 18 Grad an der Nordsee und 24 Grad im Südwesten.

Wie geht es in der nächsten Woche weiter?

Von Montag bis Mittwoch sehen die Wettercomputer einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix auf uns zukommen. Gleichzeitig zeigen auch die Temperaturen nach 17 bis 25 Grad zum Wochenstart wieder etwas aufwärts. Der Dienstag hat 18 bis 27 Grad im Programm. Am Mittwoch sind - je nach Wettermodell - auch Höchstwerte zwischen 18 und 28 Grad nicht auszuschließen.

Was sagen die Trends im Anschluss?

Donnerstag und Freitag von Westen nach Osten abermals Schauer und Gewitter. Außerdem setzt sich kühlere Luft und schickt die Spätsommerwärme erst einmal auf die Reservebank.