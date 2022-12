Ab Mitte der Woche steigen die Temperaturen in Deutschland wieder.

Zum Wochenstart bringt ein Tief winterliche Temperaturen nach Deutschland. Doch die Kaltfront hält nur kurz. Bereits Mitte der Woche wird es deutlich wärmer. An Silvester sind tagsüber sogar Spitzenwerte von 16 bis 18 Grad drin.

Die Kaltfront eines Tiefs über dem Nordatlantik hat Deutschland erfasst. Dabei strömt vorübergehend deutlich kühlere und fast schon winterliche Luft bei uns ein. Die Schneefallgrenze sinkt dabei in den Mittelgebirgen bis gegen 500 Meter, in den Alpen auf 800 bis 1000 Meter. Viel Neuschnee darf man aber nicht erwarten. Meist werden es nur wenige Zentimeter, in den Alpen 5 bis10, im Allgäu 10 bis 20 Zentimeter.

Das war es dann auch wieder, danach dreht erneut die sehr milde Südwestströmung auf und bringt zwar teils feuchte, aber immer wärmere Luft zu uns. Die Temperaturen erreichen an Silvester ihren Höhepunkt mit 10 bis 16, im Südwesten um 18 Grad. Das riecht schon fast nach Frühling und viel heizen müssen wir in der letzten Woche des Jahres somit nicht.

Dienstag: Kühlster Tag der Woche

Anfangs sind entlang der Alpen, tagsüber dann nur noch an der Küste sowie in den zentralen Mittelgebirgen einzelne Schauer unterwegs. Sonst geht es teils recht sonnig, trocken und kühler mit 2 bis 9 Grad weiter.



Mittwoch bis Freitag: Herbst- statt Winterwetter

Die Tiefs lassen nicht locker und bringen im Westen und Norden häufig Regenschauer. Im übrigen Land gibt es hingegen nur wenige Schauer und Richtung Alpen bleibt es oft sogar trocken. Hier ist es auch am freundlichsten und zeitweise sonnig. Von Tag zu Tag kann es wieder zu auflebenden Südwestwind und steigende Temperaturen kommen. Das zeigt sich auch auf dem Thermometer: Mittwoch 5 bis 11, Donnerstag 7 bis 13, Freitag 7 bis 15 Grad. Am Freitag sind dann auch wieder Sturmböen auf den Bergen sowie an der Nordsee möglich. Im Oberharz kann es sogar zu Orkanböen kommen.



Silvester und Neujahr: Super mild mit Sturmgefahr

Silvester erwartet uns tagsüber Frühlingsgefühl bei 10 bis 16, im Südwesten bis 18 Grad. Dabei bekommt die Nordwesthälfte wiederholt Regen ab, während es im Süden und Südosten meist trocken und in Alpennähe wieder recht sonnig bleibt. Kräftiger Wind mit stürmischen Böen auf den Bergen sowie an der Nordsee. Das bleibt auch nachts so.

Um Mitternacht mit super milden 8 bis 13, einzig im Südosten Bayerns frischere 5 bis 8 Grad. Das neue Jahr geht erst mal so weiter, wie das alte aufgehört hat. Windig mit Schauern im Norden und Westen, freundlicher mit etwas Sonne im Süden und Südosten. Und weiterhin viel zu mild mit 8 bis 15 Grad.