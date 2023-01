Das richtige Geschenk zu Weihnachten zu finden, ist nicht immer leicht. Mehr als die Hälfte aller jungen Menschen ist laut einer Umfrage mit ihren Präsenten unzufrieden. Darüber, welche Geschenke am wenigsten gut ankommen, besteht aber über alle Altersklassen hinweg Einigkeit.

Mit einem Weihnachtsgeschenk unzufrieden ist einer Umfrage zufolge jede und jeder vierte Beschenkte. Ein Viertel der Befragten hat keine Verwendung für das Geschenk, 20 Prozent sagten, es passe nicht zu ihnen, 14 Prozent gefällt auch Design oder Farbe nicht, wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Plattform Ebay Kleinanzeigen ergab. Ebenfalls 14 Prozent gaben an, sie würden den Artikel oder einen ähnlichen schon besitzen.

Besonders schwierig ist das Beschenken junger Menschen: Unter den 18- bis 24-Jährigen sagten 58 Prozent, sie seien nicht glücklich mit ihren Geschenken unterm Baum. In der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen sind es demnach noch 47 Prozent, bei den über 55-Jährigen sinkt der Anteil auf 26 Prozent.

Über alle Altersklassen hinweg besteht Einigkeit darin, welche Geschenke am wenigsten gut ankommen: Süßigkeiten, Essen und Feinkostartikel. Das sagten 29 Prozent der Befragten. 18 Prozent gefiel der Geschenkgutschein nicht, bei ebenfalls 18 Prozent kamen Pflege- und Kosmetikprodukte nicht gut an.

22 Prozent verschenken Geschenk weiter

Während 27 Prozent der Befragten versuchen, dem Geschenk noch etwas abzugewinnen und es erst einmal behalten, verschenken 22 Prozent es weiter. Für zwölf Prozent der Befragten ist auch der Online-Verkauf eine sinnvolle Strategie, ungeliebte Weihnachtsgeschenke loszuwerden.

Yougov befragte am 27. und 28. Dezember 2038 Menschen in Deutschland. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.