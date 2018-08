Panorama

Fünf Tote in Kalifornien: Kleinflugzeug stürzt auf Parkplatz

Bei einem Flugzeugabsturz in Kalifornien sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Wie mehrere US-Medien berichten, stürzte die Maschine am Sonntag auf einen Parkplatz nahe der Stadt Anaheim ab. Laut "New York Times" war sie auf dem Weg zum nahegelegenen John Wayne Airport. Der Pilot habe kurz vor dem Crash gegen 12.30 Uhr noch einen Notruf abgesetzt.

Der Parkplatz gehöre zu einem Einkaufszentrum. Das Flugzeug vom Typ Cessna 414 sei auf ein parkendes Auto gestürzt, hieß es von der Feuerwehr. Menschen am Boden seien aber nicht verletzt worden. Beim Absturz habe der Boden gebebt, zitiert die Zeitung eine Angestellte der Mall. Die Identität der Toten sei bislang noch unbekannt. Die Absturzursache werde nun ermittelt.

Quelle: n-tv.de