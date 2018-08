Panorama

Wegen Streit im Straßenverkehr?: Kopfschuss auf Deutschen in Kanada

Eine deutsche Urlauberfamilie ist im Auto auf dem Weg zu einem Nationalpark in Kanada, als sie mit einem anderen Autofahrer in Streit gerät - das vermutet zumindest die Polizei. Fest steht: Kurz darauf hat der 60-jährige Fahrer eine Kugel im Kopf.

Einem deutschen Autofahrer ist auf einer Landstraße in Kanada in den Kopf geschossen worden. Im Fenster auf der Fahrerseite seines Wagens sei ein Einschussloch zu sehen gewesen, berichteten kanadische Medien unter Berufung auf die Polizei in der westkanadischen Provinz Alberta.

Der 60-jährige Tourist wurde demnach schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus ins nahe Calgary geflogen worden. Eine Kugel habe sein Gehirn getroffen, der Mann sei aber bei Bewusstsein, hieß es. Ärzte beschrieben seinen Zustand dennoch als "kritisch und lebensbedrohlich". Drei weitere Insassen des Wagens wurden leicht verletzt, als das Auto, das auf einer Straße in Richtung des Banff-Nationalparks unterwegs war, nach dem Schuss von der Fahrbahn abkam und in einen Graben und gegen einen Baum fuhr.

Die Behörden vermuten, dass Aggression im Straßenverkehr hinter dem Vorfall stecken könnte. Möglich sei, dass dem Schuss auf den Deutschen ein Streit mit einem anderen Autofahrer vorausging. Die Polizei sucht deshalb nach einem schwarzen Auto, das den Wagen des Opfers überholt haben soll, als der Schuss abgefeuert wurde. Der Fahrer des schwarzen Autos sei weiß und männlich, hieß es.

Quelle: n-tv.de