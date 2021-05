In ihren Nachtschichten bringt eine Krankenschwester in West Virginia nach und nach mindestens sieben Männer um. Warum, das kann oder will sie im Prozess nicht sagen. Eine Rechtfertigung könne es aber auch gar nicht geben, betont der Richter, der sie schließlich lebenslang ins Gefängnis schickt.

In den USA ist eine Krankenschwester wegen der Ermordung von mindestens sieben Veteranen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Richter im Bundesstaat West Virginia verkündete am Dienstag das Strafmaß gegen die 46-Jährige. "Es gibt keine Erklärung und sicherlich keine Rechtfertigung", sagte Richter Thomas Kleeh an die Angeklagte gerichtet. "Sie sind das Schlimmste. Sie sind das Monster, das keiner kommen sieht."

Die Krankenschwester hatte sich im Juli schuldig bekannt, 2017 und 2018 in einem Krankenhaus für Veteranen sieben Patienten im Alter zwischen 81 und 96 Jahren getötet zu haben. Sie verabreichte den Männern während ihrer Nachtschichten heimlich Insulin. Das ließ den Blutzuckerspiegel der Senioren absinken und führte so zu ihrem Tod. In einem weiteren Fall bekannte sich die Krankenschwester des versuchten Mordes schuldig.

Sie wurde nun wegen der sieben Morde zu sieben Mal lebenslänglich verurteilt. Hinzu kommen 20 Jahre Gefängnis wegen des Mordversuchs. Das Motiv der Frau blieb unklar. Bei einer Gerichtsanhörung entschuldigte sie sich am Dienstag bei den Angehörigen ihrer Opfer, von denen einige im Zweiten Weltkrieg gedient hatten, begründete ihre Taten aber nicht. "Ich kann nur sagen, dass ich mich für den Schmerz entschuldige, den ich verursacht habe."

Ihr Anwalt sagte, wegen psychischer Probleme sei das Denkvermögen der Krankenschwester "zusammengebrochen". Er sprach unter anderem von posttraumatischem Stress nach einem Irak-Einsatz und von der Belastung der Nachtschichten. Nach dem Tod der Männer war zunächst eine natürliche Todesursache angenommen worden, bis ein Arzt Alarm schlug. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch einige der Toten exhumiert. Mit ihrem Schuldbekenntnis vermied die Krankenschwester einen Prozess - und weitere Ermittlungen zu einem Dutzend weiterer verdächtiger Todesfälle.