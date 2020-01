Nach dem Brand mit mehr als 30 toten Tieren öffnet der Krefelder Zoo wieder seine Tore. Die Betroffenheit ist weiterhin groß - auch bei den Frauen, die den Brand mit einer Himmelslaterne ausgelöst haben. Sie werden nun sogar vom Opferschutz betreut.

Der Krefelder Zoo hat zwei Tage nach dem verheerenden Brand im Affenhaus am Morgen wieder geöffnet. Bereits vor dem Einlass um 9 Uhr warteten mehrere Besucher vor dem Gelände. Gleichzeitig zündeten Menschen vor dem Eingang des Tierparks Kerzen als Zeichen von Trauer und Betroffenheit an. In dem traditionsreichen Zoo kamen in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere, darunter mehrere Menschenaffen, bei einem Feuer ums Leben. Das Affenhaus wurde zerstört und ist einsturzgefährdet. Unmittelbar nach dem Brand war der Zoo an Neujahr und am Donnerstag geschlossen geblieben.

Laut Polizei hat eine Himmelslaterne das Feuer verursacht. Demnach zündeten drei Frauen das schwebende Licht an und lösten damit ungewollt den Brand mit Millionenschaden aus. Sie hatten sich am Neujahrstag bei der Polizei gemeldet.

Nach dem verheerenden Brand bot nun auch der Rostocker Zoo seine Hilfe an. "Wir werden schauen, inwieweit wir im Rahmen unserer Nachzucht mit Tieren, zum Beispiel Orang-Utans, helfen können", sagte Zoodirektor Udo Nagel der "Ostsee-Zeitung". Rostocks Zookuratorin Antje Angeli sagte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, man könne bei der Planung für einen Neuanfang helfen. Beide Zoos hätten bereits jetzt eine enge Zusammenarbeit. "Und hier im Zoo leben zwei Gorillas, die von Gorillas abstammen, die im Zoo in Krefeld gelebt haben."

Verursacherinnen "am Boden zerstört"

Unmittelbar nach dem Brand gingen nach Angaben des Krefelder Zoos Tausende Geldspenden ein. Anteilnahme kam unter anderem auch aus dem Karlsruher Zoo: Dort waren bei einem Brand vor fast zehn Jahren im Streichelgehege alle Tiere gestorben.

Spendenkonten Sparkasse Krefeld

IBAN: DE 41 3205 0000 0000 0070 70

BIC: SPKRDE33XXX

Verwendungszweck: Spende Affenhaus Zoofreunde Krefeld

Sparkasse Krefeld

IBAN: DE42 3205 0000 0000 3177 43

BIC: SPKRDE33

Verwendungszweck: Spende Affenhaus

Die 60-Jährige und ihre beiden erwachsenen Töchter, die den Brand mit ihren Himmelslaternen ausgelöst hatten, sind nach der Katastrophe offenbar selbst sehr betroffen. Die Frauen "sind jetzt völlig am Boden zerstört", sagte Gerhard Hoppmann, der Ermittlungsleiter der Polizei Krefeld im Interview mit der Mediengruppe RTL. "Das war natürlich keine Absicht." Es sei "hochanständig und sehr couragiert", dass sich die Frauen selbst gemeldet hätten. Laut Hoppmann kümmert sich in diesem Fall sogar der Opferschutz um die Täter. "Wir müssen die Leute auch ein wenig betreuen und dafür sorgen, dass sie nicht irgendwelchen Repressalien ausgeliefert sind." Dennoch sei das Steigenlassen der Himmelslaternen eine Straftat - und die Frauen für die Folgen verantwortlich.