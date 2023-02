Feuerwehr und Polizei rücken mit fast 50 Mann an: Zuvor feuert ein Bundespolizist bei der Festnahme einer mutmaßlichen Ladendiebin seine Waffe ab. Die Jugendliche soll Beamte in einer Rossmann-Filiale mit einem Messer bedroht haben.

Die Bundespolizei hat am Nachmittag am Berliner Hauptbahnhof eine mutmaßliche Ladendiebin festgenommen. Dabei machte einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, es seien mehrere Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die "Welt" berichtete, es handele sich um leichte Verletzungen. Unklar war zunächst, wie es dazu gekommen war. Laut "BZ" ereignete sich der Vorfall in der Rossmann-Filiale.

Der "Tagesspiegel" berichtete am Abend mit Verweis auf die Bundespolizei, ein Ladendetektiv habe eine mutmaßliche Diebin festgehalten und die Bundespolizei gerufen. Die Jugendliche sei in einem separaten Raum untergebracht worden. Die eingetroffenen Beamten der Bundespolizei hätten festgestellt, dass die Verdächtige ein Messer bei sich trug. "Die Beamten haben sie aufgefordert, das Messer wegzulegen, und Zwangsmittel angedroht", sagte der Sprecher dem Blatt. Die Jugendliche sei dann mit dem Messer auf die Polizisten losgegangen, daraufhin hätten die Beamten erst Pfefferspray eingesetzt, ein Polizist habe dann mit der Dienstpistole geschossen und die Jugendliche am Arm getroffen. "Der Angriff konnte unterbrochen werden", sagte der Sprecher demnach.

Die Feuerwehr, die wegen einer sogenannten Gefahrenlage alarmiert worden war, sprach von mehreren Leichtverletzten, die versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Sie war mit fast 50 Beamten im Einsatz. Laut Bundespolizei war nur die Jugendliche körperlich verletzt worden. Bei den anderen - dem Mitarbeiter des Ladens und den Beamten - wurden nur mögliche Reizungen durch das Pfefferspray und Knalltraumata abgeklärt, hieß es in dem Bericht weiter. Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) hat wegen des Einsatzes der Dienstwaffe des Bundespolizisten die Ermittlungen übernommen.