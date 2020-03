Wegen des Coronavirus finden bereits mehrere Großveranstaltungen in Deutschland nicht statt. Nun trifft es auch die Buchmesse in Leipzig. Es handle sich um eine "Präventionsmaßnahme", teilt ein Stadtsprecher mit.

Die Leipziger Buchmesse findet in diesem Jahr nicht statt. Grund ist das neuartige Coronavirus. "Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe haben gemeinsam entschieden, die Buchmesse abzusagen", sagte ein Stadtsprecher. Es handle sich um eine "Präventionsmaßnahme", damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne. Die Entscheidung sei gemeinsam von Oberbürgermeister Burkhard Jung, dem Gesundheitsamt und der Messe getroffen worden, sagte der Sprecher. Die Messe sollte ursprünglich vom 12. bis 15. März stattfinden.

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Die Schau in Leipzig ist nach Frankfurt die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland. Sie gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals "Leipzig liest" hatten 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden. Voriges Jahr kamen rund 286.000 Besucher.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU schrieb auf Twitter: "Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor." Ziel sei es, die sächsische Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen und zu bekämpfen. "Dafür gilt es, konsequent, präventiv und verantwortungsbewusst zu handeln", schrieb Kretschmer.

Wegen des Coronavirus sind bundesweit bereits verschiedene Großveranstaltungen abgesagt worden, unter anderem die Internationale Tourismus-Börse in Berlin, die Sterneverleihung des Guide Michelin in Hamburg, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München.