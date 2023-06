Um für ein Buch zu recherchieren, reist der britische Journalist Dom Phillips zusammen mit dem Experten Bruno Pereira in den Amazonas-Regenwald. Doch während ihrer Tour werden die Männer ermordet. Zum Jahrestag der Tragödie werden die letzten Fotos der beiden veröffentlicht.

Ein Jahr nach der Ermordung des britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenen-Experten Bruno Pereira im Amazonas-Regenwald in Brasilien sind die letzten Fotos der beiden veröffentlicht worden. Die Bilder, die auf einem im Dschungel gefundenen Handy gespeichert waren, sind in einem Dokumentarfilm über Phillips und Pereira zu sehen, der am Freitag in Brasilien Premiere hatte. Sie waren nur Stunden vor ihrem gewaltsamen Tod aufgenommen worden.

Auf dem letzten Bild auf Pereiras Handy ist Phillips zu sehen, wie er auf dem Fluss Itaquaí in einem kleinen Boot sitzt und mit einem Anwohner am Ufer spricht. Der Mord an Phillips und Pereira am 5. Juni 2022 hatte international für Empörung gesorgt und ein Schlaglicht auf die Aktivitäten krimineller Banden im Amazonas-Regenwald geworfen.

Ermittlungen zufolge wurden der 57 Jahre alte Phillips und der 41-jährige Pereira von einer Gruppe Männer getötet, die im Javari-Tal, einem Indigenen-Schutzgebiet im Norden Brasiliens, illegal Fischfang betrieben. Einer der Verdächtigen ist auf einem Video zu sehen, das auf Pereiras Handy gefunden wurde.

Die Leichen des Rechercheteams hatte eine indigene Patrouillengruppe gefunden, die von Pereira darin ausgebildet worden war, das Schutzgebiet vor illegalen Goldminen, Holzfällerei und Wilderei zu schützen. Danach hatte die Patrouille der Indigenengruppe Univaja weiter nach Beweisen zur Aufklärung des Verbrechens gesucht.

In dem nun veröffentlichten Dokumentarfilm von Globoplay sind Patrouillenmitglieder zu sehen, die mit Metalldetektoren den Boden des Dschungels absuchen. Die Patrouille grub Phillips Laptop und Journalistenausweis aus und fand schließlich Pereiras schlammverkrustetes Handy, das sich als zentrales Beweisstück erweisen könnte. Es wurde im Oktober forensischen Experten der Polizei übergeben, die die darauf enthaltenen Bilddateien sicherten. Pereira hatte gegen Umweltvergehen im Amazonas gekämpft. Ihm war deswegen wiederholt mit dem Tod gedroht worden.