Zwei Feuerwehrmänner sterben, als ein Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug ungebremst in eine Unfallstelle fährt. Ein weiterer wird schwer verletzt. Nun wird der 57-jährige Mann verurteilt.

Für den Tod von zwei Feuerwehrleuten ist ein Lastwagenfahrer zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Brandenburg an der Havel sprach den 57-Jährigen der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Der Mann hatte am 5. September 2017 mit seinem Sattelzug an einer Unfallstelle ein Polizeiauto und zwei Feuerwehrfahrzeuge gerammt. In der Folge starben die beiden Helfer.

Nach Überzeugung der Richter hätte der 57-Jährige am Unfalltag bemerken müssen, dass er müde sei und hätte reagieren müssen. "Die Müdigkeit fällt nicht plötzlich vom Baum", sagte die Richterin. Der Lkw-Fahrer hatte angegeben, möglicherweise eingeschlafen zu sein.

Nach Aussage eines Gutachters raste der Angeklagte ungebremst in die Unfallstelle. Dabei kippte ein Feuerwehrwagen um und begrub die zwei Männer im Alter von 23 und 38 Jahren unter sich. Ein weiterer Feuerwehrmann im Alter von 23 Jahren wurde schwer verletzt.