Insgesamt drei Polizisten und ein Bundeswehrsoldat sind an Bord eines Luftwaffen-Airbus, der sie zur medizinischen Behandlung nach Deutschland bringen soll. Denn mindestens zwei von ihnen sind an Covid-19 erkrankt.

Die Luftwaffe holt zwei an Covid-19 erkrankte deutsche Polizisten und einen Soldaten aus Afghanistan zurück. Der Airbus A400 sollte am späten Abend in Köln landen, sagte eine Sprecherin der Luftwaffe. An Bord seien zwei positiv auf das Coronavirus getestete deutsche Polizisten sowie ein dritter Polizist, der zwar negativ getestet wurde, aber Krankheitssymptome zeigt.

Zurückgebracht wird außerdem ein positiv auf das Coronavirus getesteter Bundeswehrsoldat aus dem Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif. Die Männer werden zur Sicherheit von einem Arzt und einem Notfallsanitäter begleitet, sagte ein Sprecher des Sanitätsdienst der Bundeswehr. Ein Airbus A400 war am Samstag Richtung Afghanistan gestartet.

Die beiden erkrankten Polizisten stammten aus Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Drei Beamte zeigten Anfang der Woche Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Zwei von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, bei einem dritten war das Testergebnis negativ. Die Beamten wurden zunächst im Feldhospital der Nato in Kabul medizinisch behandelt. Auf dem Flug sollten die begleitenden Ärzte und Soldaten Schutzmontur tragen, um sich nicht selbst zu infizieren, berichtete der "Spiegel".

Die Beamten sind dem Bericht zufolge Teil des deutschen Polizeiausbildungsprojekts in Afghanistan. Das "German Police Project Team" trainiert in Kabul und Masar-e-Scharif lokale Polizisten.