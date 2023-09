Not-OP in Indien

Not-OP in Indien Magenbeschwerden haben erstaunliche Ursache

All das hatte der Mann im Laufe der Jahre verschluckt.

Mit starken Bauchschmerzen und hohem Fieber kommt ein 35-Jähriger in Indien in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Bei der Untersuchung wird die Ursache für die Beschwerden schnell gefunden. Dahinter steckt ein eher seltenes Krankheitsbild.

In Indien hat ein Patient die ihn betreuenden Mediziner in ungläubiges Staunen versetzt. Der 35-Jährige kam örtlichen Medienberichten zufolge mit heftigen Bauchbeschwerden und hohem Fieber ins Krankenhaus. Seinen Angaben zufolge litt er bereits seit Jahren unter schlimmen Magenschmerzen.

Tatsächlich konnten die Ärztinnen und Ärzte die Ursache für das Leiden des Mannes ausfindig machen. "Bei einer Röntgenaufnahme fanden wir Medaillons, Ketten, Muttern, Bolzen, Kopfhörer und viele andere Gegenstände im Magen", sagte Ajmer Singh Kalra, der Direktor des Moga Medicity Hospital in Moga, in Bundesstaat Punjab. Demnach hatte der Patient im Laufe von mehreren Jahren insgesamt etwa 60 Gegenstände verschluckt.

Dem Krankenhaus zufolge leidet der Mann an Pica, einer psychischen Erkrankung, bei der die Betroffenen "zwanghaft Gegenstände schlucken, die keine Lebensmittel sind". In einer Erläuterung der Krankheit aus dem vergangenen Jahr weist die Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio darauf hin, dass die Erkrankung am häufigsten bei kleinen Kindern, schwangeren Frauen und Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern auftritt. Darunter sind insbesondere Autismus-Spektrum-Störungen, geistige Behinderungen oder Schizophrenie. Ob davon etwas auf den Patienten zutrifft, ist bisher nicht bekannt.

Dem Krankenhaus zufolge hatte der 35-Jährige schwere Verletzungen im Mageninneren. In einer dreistündigen Operation wurden die Gegenstände entfernt und die Wunden verschlossen. Allerdings ist der Mann auch nach dem Eingriff noch immer in kritischem Zustand und muss beatmet werden.

Im November 2022 war der Fall einer Polin bekannt geworden, die ebenfalls an Pica litt. Sie musste notoperiert werden, nachdem sie versucht hatte, ein Handyladekabel zu essen. Das Kable war in der Speiseröhre stecken geblieben und hatte Atemnot verursacht. Die Frau erholte sich nach der Operation vollständig.