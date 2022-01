Am Neujahrsmorgen geraten zwei Männer am Münchner Ostbahnhof in Streit. Als der 28-Jährige bereits am Boden liegt, tritt der Unbekannte ihm gegen den Kopf. Begleiter des Angreifers verhindern Schlimmeres.

Ein Mann ist in München von einem Unbekannten brutal angegriffen und unter anderem am Auge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige am frühen Neujahrsmorgen vor dem Ostbahnhof unter anderem mit Fußtritten gegen den Kopf attackiert worden. Passanten hätten sich zunächst nicht gekümmert.

Videoaufnahmen zeigten, dass es am Samstag zunächst zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und dem Unbekannten gekommen war. Dabei wurden beide Männer dann handgreiflich. Als der 28-Jährige daraufhin auf dem Boden lag, trat der Unbekannte ihm unter anderen gegen den Kopf, wie die Polizei berichtet.

Die Begleiter des Unbekannten hinderten ihn den Angaben zufolge an weiteren Angriffen und zogen ihn weg. Mehrere vorbeikommende Reisende kümmerten sich nicht um den Verletzten, wie die Polizei mitteilt. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und dessen Begleitern.