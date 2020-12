In der Nacht erhält die Polizei in Zentralfrankreich einen Notruf wegen häuslicher Gewalt. Als zwei Beamte nahe der Gemeinde Saint-Just eintreffen, finden sie eine Frau auf einem Dach vor. Dann eröffnet ein bewaffneter Mann das Feuer.

Bei einem Angriff in einer ländlichen Gegend in Zentralfrankreich hat ein bewaffneter Mann drei Polizisten getötet und einen weiteren Beamten verletzt. Der 48-Jährige feuerte in der Nacht zum Mittwoch nahe der Gemeinde Saint-Just im Département Puy-de-Dôme auf die Beamten, teilten die Ermittler mit. Diese wollten einer Frau zur Hilfe kommen, die auf das Dach eines Hauses geflüchtet war.

Der Polizeieinsatz dauert den Angaben zufolge am frühen Mittwochmorgen noch an, der Täter befindet sich noch auf freiem Fuß. Die Frau sei in Sicherheit gebracht worden, erklärte die Staatsanwaltschaft in Clermont-Ferrand.

Die Polizei hatte einen Anruf wegen eines mutmaßlichen Falles von häuslicher Gewalt bekommen, woraufhin zwei Beamte bei dem Haus in einem Weiler nahe Saint-Just eintrafen. Einer von ihnen wurde den Angaben zufolge von dem 48-Jährigen erschossen. Der andere trug eine Schussverletzung am Bein davon und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter steckte dann den Ermittlern zufolge sein Haus in Brand und feuerte auf weitere eingetroffene Beamte, wobei er zwei von ihnen tötete. In der Vergangenheit soll der Mann bereits wegen eines Sorgerechtsstreits um ein Kind auffällig geworden sein. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Brand zu löschen.