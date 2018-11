Panorama

Vermisstenfall in Hessen gelöst?: Mann führt Polizei zu Leiche

Ein Mann meldet sich bei der Polizei und führt die Beamten zu einer Leiche, die er selbst vergraben haben will. Bei dem Toten handelt es sich wohl um einen seit Wochen vermissten Mann. Erste Anzeichen sprechen für eine mögliche Beziehungstat.

In Hessen hat ein 45-jähriger Mann aus Wetterau die Polizei zur Leiche eines seit mehreren Wochen vermissten Manns geführt. Er soll diese nach eigenen Angaben im August 2018 dort vergraben haben. Der Mann meldete sich am gestrigen Nachmittag bei der Polizei in Friedberg und führte die Ermittler zu einer Stelle in einem Waldstück bei Heusenstamm, wie Beamte und die Staatsanwaltschaft Gießen mitteilten.

Bei dem Toten handelt es sich den Ermittlern zufolge höchstwahrscheinlich um einen seit einigen Wochen vermissten 45 Jahre alten Mann aus Bad Nauheim. Es war demnach zunächst unklar, ob er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Eine Obduktion soll die Todesursache und Identität des gefundenen Mannes am Nachmittag zweifelsfrei klären.

Mehr zum Thema 06.10.18 Ungeklärter Mordfall bei Bremen See wird für Suche nach Leiche abgepumpt

Die Kriminalpolizei Offenbach führte vor Ort die Spurensuche. Um auch bei einbrechender Dunkelheit in dem Waldstück weiterarbeiten zu können, wurde Flutlicht eingesetzt. Auch die örtliche Feuerwehr wurde hinzugezogen.

Der Mann, der die Polizei zu der Leiche führte, sowie seine geschiedene Frau befinden sich in Polizeigewahrsam. Die 39-Jährige soll nach Aussagen des Mannes geholfen haben, die Leiche zu vergraben. Sie war mit dem tot aufgefundenen Mann verheiratet.

Quelle: n-tv.de