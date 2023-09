Kurioser Fehlalarm in England Massenmord in Gebäude? Polizisten stürmen Yogakurs Artikel anhören

Im englischen Badeort Chapel St. Leonards geht bei der Polizei ein Notruf ein. Die Rede ist von einem Massenmord in einem Ausstellungsgebäude. Als die Beamten den Ort des Geschehens erreichen, treffen sie auf eine Yogalehrerin und ihre quicklebendigen Kursteilnehmer.

Kurioser Polizeieinsatz in einem englischen Küstenort: Ein besorgter Anrufer hat dort die Polizei alarmiert, weil er mehrere Menschen auf dem Boden liegen sah und sich Sorgen machte. Die Szene entpuppte sich aber nicht als Verbrechen - sondern als Yogaklasse, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Die Lincolnshire Police bestätigte den Einsatz. Sie hätten am Mittwochabend einen Anruf erhalten, weil sich jemand Sorgen um mehrere Menschen in einem Gebäude in Chapel St. Leonards gemacht habe. "Die Beamten waren vor Ort, wir können glücklicherweise berichten, dass es allen gut ging. Der Anruf wurde in guter Absicht gemacht."

Der Einsatz ereignete sich in einem Aussichts- und Ausstellungsgebäude an der Nordseeküste, dem North Sea Observatory. Das dortige Seascape Cafe, welches regelmäßig Yogakurse anbietet, schrieb bei Facebook: Falls jemand die vielen Polizeisirenen gehört habe, könne er beruhigt sein. Jemand habe der Polizei einen Massenmord im Gebäude gemeldet, schrieb das Café in der Stellungnahme, die mehrere Medien aufgriffen. Das Café bedankte sich bei der Polizei für ihre schnelle Reaktion.

Die Yogalehrerin Millie Laws sagte der BBC, dass sie während der Entspannungsphase des Kurses zwei Spaziergänger am Fenster bemerkt habe. "Alle lagen mit geschlossenen Augen in Decken gehüllt", erzählte die 22-Jährige. "Der ganze Raum war mit Kerzen und kleinen Teelichtern beleuchtet, und ich lief einfach herum und spielte auf meiner Trommel. Ich hatte ein schönes luftiges Oberteil mit weiten Glockenärmeln an."

Ein Pärchen mit Hunden sei ans Fenster gekommen und dann schnell weggegangen. Sie habe sich nichts dabei gedacht. "Ich wusste erst, nachdem sie gegangen waren, dass diese Leute die Polizei angerufen hatten und sagten, dass es eine Massenmörderin gibt", so Laws.