Ein 26-Jähriger rast in der Nacht durch das baden-württembergische Göppingen. Deutlich zu schnell unterwegs verliert er die Kontrolle über den Sportwagen und kommt von der Straße ab. Sein 22-Jähriger Beifahrer überlebt dies nicht - er selbst kann im letzten Moment aus dem Wagen gezogen werden.

Bei einem Autounfall im baden-württembergischen Göppingen ist in der Nacht ein 22-Jähriger zu Tode gekommen. Er saß auf dem Beifahrersitz, als der Mercedes AMG gegen einen Betonpfeiler raste, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Fahrer überlebte demnach schwer verletzt.

Laut Polizei war der Mann mit dem Sportwagen zu schnell unterwegs und kam von der Straße ab. Er prallte daraufhin mit voller Wucht gegen den Pfeiler. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem Wrack des Mercedes, bevor das Auto in Flammen aufging und vollständig ausbrannte.

Das Bild am Unfallort sprach zudem für das Ausmaß des Aufpralls. So lag ein herausgerissener Autositz neben dem zerstörten Fahrzeug, die Auspuffanlage wurde abgerissen, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall verformt, wie auch auf Bildern von der Unfallstelle zu erkennen ist.

Um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren, hat die Polizei einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. Das Ergebnis der Untersuchung liegt bisher noch nicht vor. Laut der Polizei entstand an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, heißt es in der Zeitung weiter. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte am Morgen mehrere Stunden.