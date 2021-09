Bayern hat einen neuen Multi-Millionär. Mit sieben Zahlen ertippte sich ein Spieler aus dem Freistaat den prall gefüllten Eurojackpot. Zudem können sich zwei weitere Spieler aus Deutschland freuen. Auch sie sind Millionäre.

Der Eurojackpot ist geknackt - und erneut geht ein satter Millionen-Gewinn nach Deutschland. Konkret kann sich eine Spielerin oder ein Spieler aus Bayern freuen. Rund 49 Millionen Euro gehen in den Freistaat. Mit den Gewinnzahlen 2, 14, 18, 23 und 42 und den Eurozahlen 5 und 10 erzielte sie oder er bei der Ziehung am Freitag 49.327.084,70 Euro, wie Westlotto mitteilte.

Zwei einstellige Millionengewinne gehen in den Südwesten und Norden: Tipper in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein kamen auf jeweils 1.170.614,70 Euro. Die Chance, beim Eurojackpot die höchste Klasse zu knacken, liegt bei rund 1 zu 95 Millionen. Erst im Juli waren 48 Millionen Euro an eine zweifache Mutter aus Brandenburg gegangen. Anfang Juni hatte sich in Hessen ein Tipper über 90 Millionen Euro freuen können.

Am Eurojackpot nehmen wöchentlich 18 europäische Länder teil. Nachdem der Jackpot nun geknackt wurde, beginnt am kommenden Freitag eine neue Runde. Dann gibt es für fünf Richtige und zwei korrekte Zusatzzahlen zehn Millionen Euro zu gewinnen.

Für das nächste Jahr haben die Betreiber derweil neue Regeln in Aussicht gestellt - mit einer guten und einer schlechten Nachricht für die Spieler. So steigt zum zehnten Geburtstags der europäischen Lotterie einerseits die größtmögliche Gewinnsumme von 90 Millionen auf 120 Millionen Euro. Zugleich aber sinkt die Gewinnwahrscheinlichkeit, denn statt zwei aus zehn müssen Spielerinnen und Spieler bei den Eurozahlen dann zwei aus zwölf Zahlen wählen, wie Westlotto jüngst mitgeteilt hatte. Hinzu kommen unverändert 5 aus 50 Glückszahlen. Damit liegt die Chance auf den ersten Gewinnrang nicht länger bei 1 zu 95 Millionen, sondern bei 1 zu rund 140 Millionen - etwa wie beim Lottospiels 6aus49. Zudem sollen die Ziehungen künftig zweimal pro Woche stattfinden. Erstmals werden die neuen Spielregeln am 25. März 2022 angewandt.

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden. In der zehnjährigen Geschichte gingen von den insgesamt acht 90-Millionen-Euro-Gewinnen fünf nach Deutschland.