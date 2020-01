Mindestens acht Tote bei Hafenbrand in USA

Hausboote in Flammen

Hausboote in Flammen Mindestens acht Tote bei Hafenbrand in USA

In der Stadt Scottsboro im Süden der USA gerät in der Nacht ein Bootsanleger in Brand. Schnell erfassen die Flammen die angeleinten Schiffe. Einige Menschen werden im Schlaf von den Flammen überrascht.

Bei einem Feuer an einem Bootsanleger mit Hausbooten im US-Bundesstaat Alabama sind in der Nacht zu Montag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der örtliche Feuerwehrchef von Scottsboro, Gene Necklaus. Noch sei die Durchsuchung des Unglücksortes nicht komplett abgeschlossen.

Etwa 35 Boote seien bei dem Brand zerstört worden, mehrere seien gesunken. Es sei unklar, wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt des Feuers auf den Booten befunden hätten, erklärte er. Sieben Menschen hätten sich durch den Sprung ins Wasser in Sicherheit gebracht. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden und befänden sich in einem stabilen Zustand.

Zu der Brandursache sei bislang noch nichts bekannt. Necklaus sagte, um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) sei bei der Feuerwehr ein Notruf wegen des Brandes eingegangen. Das Feuer dürfte demnach einige Bewohner im Schlaf überrascht haben.