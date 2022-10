Das neue "Marco Polo" Buch "Wohin geht die Reise - Die besten Ziele für 2023" empfiehlt Lesern eine Reise in die rheinland-pfälzische Kleinmetropole - auch wegen des ungewöhnlichen, quadratischen Stadtkerns, dessen Straßen nach Zahlen und Buchstaben benannt sind.

Magisches Mannheim: Die Stadt im Herzen der Rhein-Neckar-Region präsentiert sich interessierten Blumen-Bewunderern aus der ganzen Bundesrepublik anlässlich der Bundesgartenschau 2023 von ihrer mannigfaltigsten Seite - und mausert sich damit vom Urlaubs-Underdog zum Top-Touristenziel.

"2023 ist das Jahr, in dem man Mannheim besuchen sollte": Dieser Satz in einem Reiseführer dürfte viele überraschen. Doch das neue "Marco Polo"-Buch "Wohin geht die Reise? - Die besten Ziele für 2023" versucht, ausgetretene Pfade zu verlassen. Ziel des Trendguides von MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart, ist es, "40 spannende Reisetrends und -ziele" fürs kommende Jahr vorzustellen.

Über Mannheim, die nach Stuttgart zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs, heißt es im Buch der populären Reiseführermarke "Marco Polo", die Stadt habe nach Ludwigslust das zweitgrößte Barockschloss Europas. Außerdem: "Buchstaben und Nummern statt Straßennamen (...) und ganz viel Neues wegen der Bundesgartenschau." "Monnem", wie die Stadt von ihren Einwohnern auch liebevoll genannt wird, wurde in erster Linie eben wegen dieser Bundesgartenschau zum Tipp auserkoren.

Gartenschau 2023: Spektakuläre Seilbahnfahrt

Bundesgartenschau, kurz Buga, klinge zwar "nach Reisebussen und Old-School-Blumenanstarren", könne aber so viel mehr bedeuten, heißt es. Nach der Buga von 1975 habe Mannheim zum Beispiel zwei große Parks, einen Fernmeldeturm samt Drehrestaurant und einen riesigen Weiher gehabt.

"Bugas triggern die Städtebauaktivität", so "Marco Polo". "Und das passiert auch bei der Gartenschau, die 2023 in der kurpfälzischen Stadt mit dem quadratisch angelegten Kern stattfindet. Spektakulär ist die Seilbahn zwischen dem Spinelli-Park, der ganz neues Grün in die Stadt bringt, und dem mit 'Unterwasserwelt' und 'Südamerika-Haus' gepimpten Luisenpark."

Die Geschichte der deutschen Gartenschauen reicht übrigens bis ins 19. Jahrhundert zurück. Nach dem Krieg wurde die Tradition wieder aufgegriffen. Bundesgartenschauen gibt es seit gut 70 Jahren alle zwei Jahre. Daneben gibt es auch Landesgartenschauen in den Bundesländern. Die erste Buga war 1951 in Hannover, die letzten waren in Erfurt (2021) und Heilbronn (2019).

Mit dem Rucksack durch den Großstadt-Dschungel

Auch die Völklinger Hütte oder das Fränkische Seenland in der Nähe von Nürnberg werden von "Marco Polo" für Deutschland empfohlen. Außerdem ist der Nationalpark Bayerischer Wald ein Tipp: "Mit der Entscheidung der bayerischen Landesregierung, das Schutzgebiet um knapp 700 Hektar zu vergrößern, hat es sich in unser Gedächtnis zurückgerufen."

Thema ist auch der Trend "Urbanes Wandern" - etwa in der Ruhrgebietsstadt Essen, aber auch in Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg oder Berlin: "Wandern ist das neue Clubbing. Echt jetzt? Tatsache ist, dass immer mehr Menschen ihre Heimatstädte mit Rucksack und Trekkingschuh erkunden, auch dank neuer Wanderangebote." Außerdem geht es um "Astrotourismus", also Sternegucken, zum Beispiel auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog oder der Wattenmeer-Insel Pellworm sowie in Jena, im ältesten Planetarium der Welt.

Die Trendziele im Buch sind in vier Kriterien unterteilt: "2023 erleben!" (Events), "Noch unentdeckt" (hat bisher kaum jemand auf dem Schirm), "Nachhaltig" sowie "Neuer Glanz". Gegliedert sind die Themen in dem Band in die Destinationen "Deutschland/Österreich/Schweiz", "Europa" und "Welt".