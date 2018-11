Panorama

Erst Drinks, dann Verkehr: Musiklehrerin hat Sex mit Schulchorjungs

Eine Lehrerin in Großbritannien kümmert sich nicht nur um die musikalischen Fähigkeiten ihrer Schüler. Laurie Softley gibt Jungen aus ihrem Schulchor erst Alkohol und hat dann mit den Minderjährigen Sex. Doch dann fliegt der Missbrauch auf.

Die Ecclesbourne School in Duffield ist in Großbritannien eigentlich eine angesehene staatliche Schule. Doch ein Sex-Skandal kratzt nun mächtig am guten Image der Bildungseinrichtung. Schuld daran ist die 34-jährige Lehrerin Laurie Softley, die normalerweise den Schulchor leitet und gemeinsam mit den Jungen singt. Nun steht sie vor Gericht, weil mehrere Opfer der Lehrerin berichten.

Denn die verheiratete Frau hat nicht nur Interesse an den Bildungschancen ihrer Schüler, sondern fühlt sich auch sexuell zu den Teenagern hingezogen. Softley begeht den Missbrauch in ihrer eigenen Wohnung. Beim ersten Mal lockt sie einen Chorjungen zu sich nach Hause, dann haben die beiden Sex. Auch Alkohol ist dabei im Spiel.

Als erste Gerüchte über die Lehrerin mit dem Hang zu Minderjährigen aufkommen, leitet die Schule eine Untersuchung ein. Doch zunächst kommt die Frau davon. Es ist ein Warnschuss für Softley.

Vier Jahre später wähnt sie sich in Sicherheit und holt einen 17-Jährigen zu sich. Dieser berichtet: "Wir gingen nach oben in ihr Schlafzimmer. Dann nahm Miss Softley ein Kondom von ihrem Nachtschrank und wir hatten Sex." Auch dieser Fall sollte nicht der letzte bleiben. Sie hat immer wieder Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen.

Erst als sich zwei Jungen, teilweise Jahre nach den Taten, anderen Lehrern anvertrauen, wird die 34-Jährige suspendiert und vor Gericht gestellt. Sie wird voraussichtlich ein lebenslanges Berufsverbot erhalten. Außerdem droht ihr eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs.

Quelle: n-tv.de