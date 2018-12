Panorama

Immer wieder datet er Backpacker: Mutmaßlicher Tinder-Mörder fiel bereits auf

Eine britische Backpackerin datet in Neuseeland einen jungen Mann. Doch diese Begegnung überlebt Grace Millane nicht. Nun meldet sich der mutmaßliche Mörder zu Wort - und auch seine dunkle Vorgeschichte wird öffentlich.

Der mutmaßliche Mörder einer britischen Backpackerin in Neuseeland entschuldigt sich für seine Tat, wie die britische "Sun" berichtet. Er sei "nicht stolz" auf seine Entscheidung und entschuldigt sich bei allen Menschen, die er verletzt habe. Nach der Festnahme des 26-Jährigen kommen auch erste Details zur Vorgeschichte des Mannes ans Tageslicht. Dabei berichten mehrere Frauen von ihren Erfahrungen.

So wollte der Mann vor dem Treffen mit dem Opfer Grace Millane eigentlich auch noch eine andere Frau via Tinder treffen. Sie hatte das Date aber kurzfristig verschoben. Der Mann hatte schon sechs Monate lang bei Tinder mit ihr gechattet. Dem "Sydney Morning Herald" sagte sie nach der Festnahme erleichtert: "Offensichtlich haben die Engel über mich gewacht."

Laut ihrer Aussage soll der 26-Jährige ihr gegenüber relativ unauffällig gewesen sein, habe sie aber um Fotos ihrer Füße in High Heels gebeten. Eine ehemalige Mitbewohnerin berichtet, dass er ihr immer wieder sexuelle Avancen gemacht habe, auf die sie jedoch nicht eingegangen sei. Außerdem habe der mutmaßliche Mörder oft gelogen. Die Mitbewohner drängten ihn schließlich auszuziehen. Dass er Probleme hatte, beweist ein Facebook-Post, den er vor seiner Verhaftung veröffentlichte. Darin berichtet er von "Angststörungen und Medikamenten", die ihn unter Kontrolle halten würden.

Freunde des Mannes berichten außerdem, dass er mit dem Geld seines Großvaters in ein Hotel in Auckland zog und alles für teure Anzüge und schicke Fotos verprasste. Die Hotelrechnung blieb er jedoch ebenfalls schuldig. Und ausgerechnet in einem Hotel soll auch das Opfer das letzte Mal mit dem 26-Jährigen gesehen worden sein. Grace Millane wurde dieses Date allerdings zum Verhängnis. Ihre Leiche wurde Tage nach ihrem Verschwinden rund 200 Meilen entfernt von Auckland aufgefunden. Zur Todesursache hat sich die Polizei bisher nicht geäußert.

Eigentlich wollte Millane nach ihrem Studium ein Jahr um die Welt reisen und machte dabei auch Station in Auckland. Zuvor war sie mit einer Reisegruppe in Südamerika unterwegs gewesen.

Quelle: n-tv.de