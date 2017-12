Panorama

Voll motiviert und so: Neun-Zeilen-Bewerbung amüsiert Firma

Standardanschreiben mit Lebenslauf und Foto? Ach was, denkt sich ein junger Mann und fertigt eine Bewerbung der besonderen Art an. Er verfasst neun unmotiviert klingende Zeilen - eine Antwort erhält er trotzdem.

Jede große Karriere beginnt mit einer Bewerbung. Doch für begehrte Stellen gibt es oft Duzende Kandidaten. Wer aus der Masse herausstechen will, muss versuchen, das Interesse des zukünftigen Arbeitgebers zu wecken. Das dachte sich offenbar auch ein junger Mann aus Wien. Er bewarb sich bei einem Autovermietungs-Unternehmen auf eine Art, die die Firma so sehr amüsierte, dass sie das Anschreiben vom 7. Dezember auf ihrer Facebook-Seite mit folgenden Worten veröffentlichte:

"Hier die mit Abstand witzigste Bewerbung die wir bisher bekommen haben - sehr aussagekräftig und ausführlich", so FunCar.

Bereits die Betreffzeile in der E-Mail ist unschlagbar: "Bewerbung als kA....was habt ihr so?" Dann folgt ein neun Zeilen kurzes Schreiben:

"Meinen Namen seht ihr in der E-Mail-Adresse.

Bin 23 Jahre.

Führerschein der Klasse "B"

Schreiben und lesen kann ich.

Deutsch, Russisch, Englisch.

Suche einen anderen Job.

Arbeite derzeit bei ...

Voll motiviert und so.

Wenn ihr wollt ruft an, wenn nicht dann nicht.

Cao."

Das Unternehmen reagierte mit dieser humorvollen Antwort:

"Sehr geehrter Herr...,

aufgrund Ihrer doch sehr ausführlichen und detailreichen Bewerbung dauert die Bearbeitung etwas länger und wir bitten daher noch um ein wenig Geduld. Gerne können Sie uns jederzeit noch voll motiviert weitere Details Ihres Lebens und so übermitteln. Das ist immerhin die lustigste Bewerbung, die wir erhalten haben.

Besten Dank,

Ich voll gechillt und so von FunCar."

Muss mich leider vorstellen

Erst vor wenigen Wochen hatte eine äußerst unverschämte Bewerbung eines Österreicher für Schlagzeilen gesorgt. Ein Bistro-Betreiber veröffentlichte diese, weil er seinem Ärger Luft verschaffen wollte. Die Bewerbungs-E-Mail enthielt gerade mal elf Wörter: "muss mich leider vorstellen von ams aus danke für ihr verständnis". Keine Satzzeichen, keine Anrede und das offensichtliche Vorhaben, den Job nicht zu bekommen.

"Super Bewerbungen bekommt man heutzutage", kommentierte der Gastronom. "Es wird sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht so zu tun als wollte man arbeiten."

Quelle: n-tv.de