Vom Strand aus nach London rüberwinken und den Briten alles Gute wünschen: Tausende haben sich bereits für den 31. Oktober zur Good-Bye-Sause angemeldet. Doch die Fete fällt mangels Brexit ins Wasser. Die niederländischen Veranstalter sind darüber fast froh. Der Andrang war zu groß.

Das Brexit-Chaos in London hat den Holländern eine Feier vermasselt: Am Strand von Wijk aan Zee sollte am 31. Oktober eine große "Good-Bye-Party" zum Austritt der Briten aus der EU stattfinden. Weil der Brexit nun wegen der Wirren in London aller Voraussicht nach noch einmal verschoben wird und vor allem wegen logistischer Schwierigkeiten, musste die Feier nun vorerst abgesagt werden, gaben die Organisatoren bekannt.

Tausende Menschen hatten sich bereits zu der Party angemeldet. Mit Musik und kulinarischen Spezialitäten aus Europa sowie mit französischem Wein und deutschem Bier sollte der Brexit gefeiert werden. Die im August über Facebook lancierte Idee zu der "Beach Party" fand großen Anklang.

Doch das Interesse war für die Organisatoren dann sogar eine Nummer zu groß: Vor allem wegen der logistischen Schwierigkeiten musste die Riesen-Fete nun verschoben werden. "Eine Spaß-Veranstaltung von dieser Größe in zweieinhalb Monaten zu organisieren, hat sich als doch etwas zu ambitioniert entpuppt", räumte einer der Organisatoren ein. Es fehle an den nötigen Finanzen.

Die "Good-Bye-Party" sei aber nur auf voraussichtlich Anfang nächsten Jahres "verschoben - nicht abgesagt". Die angemeldeten Party-Gäste, die schon 19,73 Euro bezahlt hatten, würden nun so schnell wie möglich ihr Geld zurückbekommen. Der Betrag hatte eine symbolische Bedeutung: 1973 war Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft beigetreten.