Die Modewelt trauert um Nino Cerruti. Der Designer, der insbesondere mit Konfektionsmode für Männer zu Weltruhm kam, stirbt mit 91 Jahren in Italien.

Der bekannte italienische Modedesigner Nino Cerruti ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont, wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Branchenkreisen erfuhr. Zunächst hatten italienische Medien über Cerrutis Tod berichtet. Nach Angaben der "Corriere della Sera" war der Designer wegen einer Hüftoperation ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Cerruti galt als ein Pionier der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert. "Ein Riese unter den italienischen Unternehmern geht von uns", erklärte der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Gilberto Pichetto, zum Tod des Designers.

Cerruti hatte im Alter von 20 Jahren sein Philosophiestudium abgebrochen, um nach dem Tod seines Vaters die Textilfabrik seiner Familie zu übernehmen. Ende der 1950er Jahre begann er, eigene Mode zu entwerfen. In den 60er Jahren lernte er Giorgio Armani kennen und stellte ihn als Designer ein. Die Wege der beiden trennten sich 1975, als Armani sein eigenes Unternehmen gründete. Cerruti war offizieller Designer des Ferrari-Teams in der Formel 1. Früher kleidete er auch viele Hollywood-Stars ein. So entwarf er die Garderobe von Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman" oder von Denzel Washington in "Priladelphia".