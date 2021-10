Die US-Forscher Ardem Patapoutian und David Julius sind die beiden diesjährigen Medizin-Nobelpreisträger. Wegen der Zeitverschiebung erfahren sie davon mitten in der Nacht. Der eine glaubt zuerst an einen Scherz. Der andere schaut sich die offizielle Verkündung im Bett an.

Die Nachricht von ihrer Auszeichnung mit dem Medizin-Nobelpreis hat die Wissenschaftler Ardem Patapoutian und David Julius in den USA zu nächtlicher Stunde erreicht. Die offizielle Verkündung schaute Patapoutian sich anschließend mit seinem Sohn im Bett sitzend an. Ein Foto zeigt die beiden noch etwas schlaftrunken in Kissen und Decken gekuschelt. Patapoutian hat einen Laptop auf seinen Knien - und ein sehr glückliches Lächeln im Gesicht.

Es sei schwierig gewesen, mit den beiden Preisträgern in Kontakt zu kommen, hieß es vom Nobelkomitee. Als er sie dann doch telefonisch erreicht habe, hätten sie überrascht und sehr, sehr froh reagiert, erzählte der Sekretär der Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts, Thomas Perlmann.

Gemeinsam mit dem US-Amerikaner David Julius hatte der im Libanon geborene US-Forscher zuvor den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen, wie das Karolinska-Institut am Vormittag unserer Zeit mitteilte. Patapoutian arbeitet an der Forschungseinrichtung Scripps Research im kalifornischen San Diego. Julius ist Professor an der Universität von Kalifornien in San Francisco.

Auch Julius wurde zu früher Stunde vom Karolinska-Institut informiert, wie seine Frau Holly Ingraham bei Twitter schrieb. Dazu stellte sie ein Bild von Julius, wie er - offenbar noch im Morgenmantel - auf ein elektronisches Gerät blickt. "Wir dachten, es wäre ein Scherzanruf", schrieb sie zu einem anderen Foto, das die beiden glücklich lächelnd mit Tassen in der Hand zeigt. Der Wissenschaftler sagte später bei einer Online-Pressekonferenz, er habe zuerst über einen Verwandten von seiner Auszeichnung erfahren. "Es ist manchmal schwer für das Nobelpreis-Komitee, die Preisträger zu erreichen, und mich haben sie auf einem sehr umständlichen Weg erreicht: Ich wurde von einem Verwandten aufgeweckt, der mir gesagt hat, dass sie versuchen, mich zu kontaktieren", erklärte er. "Um 2 Uhr früh so aufgeweckt zu werden, ist schon ein ganz schönes Ding."

Temperatur- und Tastrezeptoren entdeckt

Die beiden Forscher werden für ihre Entdeckungen von Temperatur- und Tastrezeptoren ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee mitteilte. "Unsere Fähigkeit, Wärme, Kälte und Berührung zu spüren, ist überlebenswichtig und bildet die Grundlage für unsere Interaktion mit der Welt um uns herum. In unserem täglichen Leben nehmen wir diese Empfindungen als selbstverständlich hin, aber wie werden Nervenimpulse ausgelöst, damit Temperatur und Druck wahrgenommen werden können? Diese Frage wurde von den diesjährigen Nobelpreisträgern gelöst", erklärte das Nobelkomitee.

Julius hatte mithilfe von Capsaicin, einem Stoff, der etwa Chilischoten Schärfe verleiht, einen Rezeptortyp an den Nervenenden der Haut entdeckt, der auf Hitze reagiert. Patapoutian entdeckte bei der Erforschung druckempfindlicher Zellen eine neue Kategorie von Rezeptoren, die auf mechanische Reize auf der Haut und in inneren Organen reagieren. Die Erkenntnisse der beiden US-Wissenschaftler werden bei der Behandlung zahlreicher Erkrankungen und Beschwerden wie chronischen Schmerzen genutzt.