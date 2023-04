Als Maskottchen der Peanuts ist Snoopy der wahrscheinlich berühmteste Hund der Welt. Kaum jemand kennt den kleinen Spürhund mit seiner langen weißen Schnauze und den schwarzen Schlappohren nicht. Auf Instagram taucht nun ein Mini-Schafpudel auf, der der Comicfigur zum Verwechseln ähnlich sieht.

Auf Instagram gehen die Bilder des Mini-Schafpudels Bayley viral. Grund dafür ist die verblüffende Ähnlichkeit des Hundes mit Snoopy, dem Maskottchen der Comicfiguren "Peanuts". Wie der Comichund hat Bayley ein längliches Gesicht, eine weiße Schnauze, eine runde schwarze Nase und schwarze Schlappohren. Von vorne sieht der Hund, der in den USA lebt und laut ihrer Besitzer nächsten Monat zwei Jahre alt wird, aus wie der lebende Snoopy.

Dementsprechend fallen auch die Reaktionen auf der Plattform aus. "Snoopy bist du es?", fragt etwa eine Nutzerin, während ein weiterer wissen möchte, ob der aufgeweckte Bayley "als Snoopy-Double arbeitet". Auf dem haustierzentrierten Account gibt es mittlerweile 171 Beiträge von Bayley. Während die meisten ihn auf dem Sofa seiner Besitzerin, eingewickelt in ein Handtuch, mit einem Stofftier oder beim Schmusen zeigen, gibt es auch einige Videos, auf denen der kleine Pudel brav die Pfote gibt. Schon 161.000 Follower verfolgen die Aktivitäten des Hundes.

Als Mini-Schafpudel ist Bayley eine Kreuzung aus einem englischen Schäferhund und einem Zwergpudel. Kleine Unterschiede zur Comicfigur gibt es beim genauen Hinsehen dann allerdings doch. So zählt der Account mit den Bildern des kleinen Schafpudels mittlerweile 171 Beiträge - die meisten zeigen Bayley von vorn. Auf einem der wenigen Bilder des Hundes im Profil ist zu erkennen, dass sein Hinterteil schwarz ist - anders als bei dem Peanuts-Maskottchen.

Snoopy ist der berühmte schweigsame Hund, der im Oktober 1950 in den Peanuts-Comics von Charles M. Schulz auftauchte. Er trat auch in verschiedenen Peanuts-Fernsehsendungen auf und war als riesiger Ballon ein fester Bestandteil der Macy's Thanksgiving Day Parade in New York City.