An der ITMO Sankt Petersburg sind offenbar mehrere Stockwerke eingestürzt.

Mehrere Studierende aus St. Petersburg nutzen das Wochenende, um an ihrer Uni zu lernen. Doch dann stürzen einige Stockwerke in sich zusammen. Nun versuchen Rettungskräfte, das Gebäude zu evakuieren.

Ein Gebäude der Universität in der russischen Stadt St. Petersburg ist teilweise eingestürzt. Dabei seien möglicherweise mehrere Menschen eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole der Agentur Interfax zufolge mit. Mehrere Stockwerke seien am späten Nachmittag aus bislang ungeklärten Gründen eingestürzt, hieß es.

Mindestens 60 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Laut Rettungskräften soll es keine Todesopfer geben. Allerdings befürchten Behörden, dass bis zu 21 Menschen unter den Trümmern zwischen dem ersten und vierten Stockwerk begraben sein könnten. Medienberichten zufolge sollen sich mehrere Studierende in dem Gebäude befunden haben, um an Wochenendkursen teilzunehmen.

In dem Gebäude der Staatlichen Universität für Informationstechnologien, Mechanik und Optik (ITMO) im Petersburger Zentrum sollen den Berichten zufolge zurzeit Reparaturarbeiten stattfinden.