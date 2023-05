Ein 70-Jähriger und seine 55-jährige Frau werden von Angehörigen tot in ihrem Haus im schwäbischen Altenstadt gefunden. Seitdem kursieren mehrere Theorien über den Hergang, die immer wieder verworfen werden. Doch nun nehmen Ermittler drei Verdächtige fest.

Nach dem Gewaltverbrechen an einem Ehepaar in Schwaben haben die Ermittler nun drei Verdächtige in Bayern und Baden-Württemberg gefasst. Zwei Personen seien am Morgen in Altenstadt festgenommen worden, eine weitere in Albstadt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Memmingen, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. Mehrere Medien hatten über die Festnahmen berichtet. Die drei Verdächtigen sollen die Tat gemeinschaftlich begangen haben. Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Nachmittags bekannt geben.

Angehörige hatten den 70-Jährigen und die 55-Jährige am 22. April tot in ihrem Haus im schwäbischen Altenstadt gefunden. Von Anfang an war die Kripo davon ausgegangen, dass die Täter vermutlich im Bekanntenkreis der Opfer zu suchen sind. Dass ein oder mehrere Einbrecher den Mann und die Frau getötet haben könnten, wurde nach wenigen Tagen ausgeschlossen.

Im sozialen Umfeld der Getöteten gebe es Menschen, "die mögliche Motive für die Gewalttat haben können", hatten die Ermittler dann Ende April berichtet. Die Täter sollen noch versucht haben, das Geschehen als eine Art Suizid zu tarnen. Die Kripo schloss aber auch dies recht schnell aus.