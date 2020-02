Seit Samstag suchen Freiwillige, Polizei, Feuerwehr und THW in Menden nach einer vermissten Zehnjährigen, die an Autismus leidet. Die Einsatzkräfte vermuten, dass sie in einem Fluss ertrunken sein könnte. Nun nehmen sie das Gewässer noch einmal mit einem Hubschrauber ins Visier.

Die Suche nach einer vermissten Zehnjährigen in Menden (Sauerland) ist mithilfe eines Hubschraubers fortgesetzt worden. Bis zum Mittag konnte das Kind aber nicht gefunden werden. Der Hubschrauber soll noch einmal den Flussverlauf der Hönne in den Blick nehmen - zwischen Menden und dem Mündungsgebiet zur Ruhr in Richtung Schwerte, wie Polizeisprecher Marcel Dilling im Gespärch mit ntv.de mitteilte. Auch ein Polzei-Team aus Wuppertal unterstütze die Arbeit der Mendener.

Die Zehnjährige verschwand am Samstagnachmittag aus ihrem Elternhaus.

Da der Wasserstand leicht gesunken sei, habe man sich zu einem erneuten Absuchen aus der Luft entschlossen. Zudem suchten Einsatzkräfte die Wehre ab. Auch freiwillige Helfer beteiligten sich erneut an der Suche nach dem Mädchen.

Die Polizei geht davon aus, dass es das Elternhaus verließ, möglicherweise in Richtung Fluss lief und dort ertrank. Am Fluss Hönne hatten am Wochenende die Mantrailer-Hunde ihre Spur aufgenommen. Die Eltern des Kindes werden von Beamten des polizeilichen Opferschutzes betreut.

Am Wochenende waren insgesamt 400 Bürgerinnen und Bürger zu Fuß im Einsatz, um nach dem Kind zu suchen. Die Polizei ruft außerdem mit einem Fahndungszettel zur Mithilfe auf. Darin heißt es, dass das "Mädchen eine Behinderung aufweise, nicht spreche und ängstlich reagieren" könne.

Währenddessen wurde im Fluss Hönne am Montagvormittag ein lilafarbener Gegenstand gefunden. Laut "Westfalenpost Menden" handelt es sich aber wohl um einen Schlafsack, der nichts mit dem aktuellen Vermisstenfall zu tun hat. An der Stelle nahe einer Brücke in Menden-Bösperde bargen Strömungsretter aus Hagen den Gegenstand.