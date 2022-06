Aufgebrachte Menge in Hanau

Aufgebrachte Menge in Hanau Polizist wird nach Drogenfund verletzt

Den Auseinandersetzungen sei ein Drogenfund vorausgegangen, so die Polizei.

Ein junger Mann in Hanau beleidigt nach Polizeiangaben eine Streife - bei einer anschließenden Kontrolle tritt er um sich. In der Folge muss ein Beamter ins Krankenhaus. Mehrere Streifenwagen rücken an, um die aufgeladene Stimmung zu beruhigen.

Bei einem Einsatz mit einer aufgebrachten Menschenmenge in der Innenstadt von Hanau ist ein Polizist schwer verletzt worden. Dem Vorfall vom Donnerstagabend sei ein Drogenfund bei einem 31-Jährigen vorausgegangen, teilte die Polizei mit. Kurz darauf habe ein 18-Jähriger unvermittelt eine Polizeistreife beleidigt und mit dem Tode bedroht - mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Drogendelikt.

Als die Beamten die Personalien des 18-Jährigen aufnehmen wollten, habe er um sich getreten. Ein 28 Jahre alter Polizist musste mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Unterdessen hätten sich am Einsatzort rund 40 junge Männer versammelt, aus deren Reihen es zahlreiche Beleidigungen gegen die Beamten gegeben haben soll. Die aufgeladene Situation habe erst mit der Hilfe weiterer Streifen beruhigt werden können. Der 18-Jährige muss sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs, der Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.