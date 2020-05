Die Corona-Krise ereilt jeden - und belastet die Menschen ganz unterschiedlich. Auch die eigene Persönlichkeit spielt in dieser besonderen Situation eine Rolle. Die Uni Köln hat gemeinsam mit einem Startup einen speziellen Psychotest entwickelt. Finden Sie hier heraus, welcher Corona-Typ Sie sind.

Eins ist klar: Jeder von uns hat derzeit mit den Belastungen und Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie zu kämpfen. Dennoch geht nicht jeder Mensch gleich mit der Krise um. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Online-Projekts der Uni Köln mit dem Startup Psaichology können Sie nun herausfinden, was Ihre Persönlichkeit über Ihren individuellen Umgang mit Corona verrät - der Test dauert nur etwa drei Minuten und gibt Ihnen konkrete Tipps, wie Sie die Herausforderungen besser meistern können.

Corona-Persönlichkeitstest: So geht's!

Es handelt sich um einen Online-Test mit Aussagen zu Ihrer Persönlichkeit, die Sie auf einer Skala von "Trifft überhaupt nicht zu" bis "Trifft stark zu" bewerten. Wenn Sie die Fragen beantwortet haben, können Sie sich einerseits eine allgemeine Beschreibung Ihrer Persönlichkeitsdimensionen anzeigen lassen und andererseits nachlesen, wie Menschen mit Ihren Persönlichkeitsmerkmalen besser mit der Corona-Krise umgehen können. Sie erfahren, wie Sie beispielsweise die Vorsichtsmaßnahmen trotz der Lockerung weiterhin besser einhalten, um sich selbst und andere nicht zu gefährden und einen erneuten starken Anstieg der Infektionskrise zu verhindern. Denn das ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam bewältigen müssen!

Hier geht es zum Corona-Persönlichkeitstest!

Mit künstlicher Intelligenz schneller zu aussagekräftigen Ergebnissen

Den Persönlichkeitstest hat der Lehrstuhl Sozialpsychologie der Universität Köln unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Glöckner in Zusammenarbeit mit dem Startup Psaichology und unterstützt von Psychologinnen und Psychologen entwickelt. Anders als bei vielen anderen Persönlichkeitsanalysen müssen Teilnehmer nicht viele hundert Fragen beantworten, sondern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz reichen einige wenige Fragen aus, um eine umfangreiche Diagnostik und psychologisch fundierte Hinweise zu erhalten.

Persönlichkeitsdimensionen im Psychotest

Auch wenn wir eingangs von Corona- bzw. Persönlichkeitstypen sprechen, handelt es sich nicht um einzelne konkrete "Typen", die bei diesem Test herauskommen können. Vielmehr wird in den Bereichen Neurotizismus, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit angezeigt, wie Sie sich im Vergleich zu anderen beschreiben und was das genau für die eigene Persönlichkeit bedeutet. Dies sind die fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit nach dem sogenannten Big-Five- oder Fünf-Faktoren-Modell.

Der Test zeigt damit zum Beispiel an, ob man eher weniger, eher mehr oder durchschnittlich extrovertiert, gewissenhaft oder offen ist, ob man zu Ängsten oder Unsicherheiten neigt oder wie rücksichtsvoll und hilfsbereit anderen gegenüber man ist. Und dies sogar als konkrete Prozentzahl: also ob Sie beispielsweise höhere Werte haben als 90 Prozent der Bevölkerung. Dadurch ergeben sich im Rahmen der Corona-Krise sehr individuelle Herausforderungen, für die Sie in den Ergebnissen des Tests konkrete Lösungen an die Hand bekommen. Und das Beste: Für Sie springt direkt eine allgemeine, psychologisch fundierte und völlig kostenlose Persönlichkeitsanalyse dabei heraus.