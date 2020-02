Nach den tödlichen Schüssen von Hanau gibt es erste Reaktionen auf die Tat. Die Bundesregierung spricht den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Der Hanauer Oberbürgermeister spricht von einem "furchtbaren Abend".

Die Bundesregierung hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse im hessischen Hanau gezeigt. "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert bei Twitter. Er sprach den Familien der Toten "tiefe Anteilnahme" aus. "Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden."

Auch der CDU-Politiker Norbert Röttgen zeigte sich bestürzt. "Was heute Nacht in Hanau geschehen ist, ist einfach erschütternd. Mein tiefstes Beileid an die Angehörigen der Opfer", so der Bewerber für den CDU-Vorsitz am Morgen auf Twitter.

EU-Ratspräsident Charles Michel twitterte: "Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie - egal wo er vorkommt. Nach dem schreicklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den menschen in Hanau."

Auch der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky zeigt sich in der "Bild"-Zeitung erschüttert über die Gewalttaten. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben", sagte der SPD-Politiker.

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert sagte: "Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist." Auf Twitter schrieb die CDU-Politikerin: "In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid." Und: "Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!"

Durch Schüsse an zwei Tatorten waren am Mittwochabend in Hanau nach Polizeiangaben mindestens neun Menschen getötet worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde während einer Großfahndung tot in seiner Wohnung aufgefunden. Dort entdeckte die Polizei noch eine weitere Leiche.

Hinweise auf weitere Täter gab es zunächst nicht, wie die Ermittler am frühen Morgen weiter mitteilten. Der Täter hinterließ Sicherheitskreisen zufolge ein Bekennerschreiben und ein Video, die Rückschlüsse auf den Hintergrund der Tat geben dürften.