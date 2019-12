Eine heftige Detonation erschüttert am Morgen den Stadtrand von Blankenburg im Harz. Flammen schlagen aus der Wohnung eines Miethauses. Mindestens ein Mensch stirbt, 15 werden verletzt. Die Polizei vermutet Flüssiggas hinter der Explosion.

Bei einer Explosion in Blankenburg im Harz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte der Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse n-tv.de. Zudem wurden mindestens 15 Menschen verletzt, darunter vier Beamte mit Rauchvergiftung. Einsatzkräfte fanden die Leiche eines 78-jährigen Mannes in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, in der die Explosion vermutlich auch ausgelöst wurde. "Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Explosion durch Flüssiggas ausgelöst", hieß es von der Polizei. Sie fand in der Wohnung neben dem Flüssiggas auch Weltkriegsmunition.

In früheren Meldungen war zunächst von 25 Verletzten die Rede. Die Zahl wurde später nach unten korrigiert. Die Einsatzkräfte sind mit mehr als 150 Rettern am Unglücksort. Verletzte würden mit Rettungshubschraubern abtransportiert.

Bei dem Haus handelt es sich um einen Plattenbau. Laut Polizei hat das fünfgeschossige Gebäude sechs Eingänge und 60 Wohnungen. Nach der Explosion beginnen Experten damit, die Statik des Mehrfamilienhauses zu überprüfen. "Die Platten in dem Neubaublock haben sich verschoben", sagte der Kreisbrandmeister Lohse. Schäden an einem gegenüberliegenden Haus lassen ahnen, wie groß die Wucht der Explosion gewesen sein muss: Fenster wiesen Risse und Löcher auf.

In der Nachbarschaft des Hauses befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Aus dieser wurden rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht, wie die Kita auf Anfrage mitteilte. Zu der Grundschule lagen zunächst keine Angaben vor. Blankenburg liegt am Nordrand des Harzes in Sachsen-Anhalt. In der Stadt leben gut 19.000 Einwohner.