Vier Männer kommen gerade vom Fußballtraining, als sie zufällig auf ihr Opfer treffen. Sie zerren die junge Frau in einen Park, drei vergehen sich an ihr, während einer mit dem Handy filmt. Das Landgericht in Düsseldorf verurteilt alle vier zu Haftstrafen - einen gar zu acht Jahren.

Acht Monate nach der Gruppenvergewaltigung einer 22-Jährigen nachts in einem Düsseldorfer Park sind vier Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Den mit 19 Jahren jüngsten Angeklagten verurteilte das Landgericht am Donnerstag zu einer vierjährigen Jugendstrafe. Die anderen Angeklagten im Alter zwischen 22 und 34 Jahren erhielten Haftstrafen zwischen dreieinhalb und acht Jahren.

Aus Jugendschutzgründen waren der Prozess und die Urteilsverkündung nicht öffentlich. Wie es heißt, fand die Richterin sehr deutliche Worte. Die Staatsanwaltschaft hatte Jugend- und Haftstrafen zwischen dreieinhalb und sieben Jahren gefordert. Mit ihrem Urteil ging die Richterin also noch darüber hinaus. Die Angeklagten hatten sich im Vorfeld gegenseitig belastet.

Jüngster Täter lässt Polizei rufen

Sie sollen die junge Frau im November 2019 nachts an einer Düsseldorfer S-Bahn-Haltestelle angesprochen und dann in den angrenzenden Park gezerrt haben. Dort soll das Opfer von den drei Älteren mehrfach vergewaltigt worden sein, einer von ihnen soll die Taten gefilmt haben. Der 19-Jährige sei gegangen, als es ihm zu viel wurde, und habe einen Passanten gebeten, die Polizei zu rufen. Als die Streifenbeamten am Tatort eintrafen, war ein Mann noch bei dem Opfer. Die Polizisten waren zufällig in der Nähe gewesen und nahmen den Mann fest.

Die junge Frau war auf dem Heimweg gewesen, als sie zufällig auf die vier Männer traf, berichtet die "Rheinische Post" unter Bezugnahme auf die Anklage. Das Quartett kam demnach gerade vom Fußballtraining. Nach Angaben der "Bild" stammen die Verurteilen aus Brasilien, Marroko und Angola.

Die Verteidiger der vier Angeklagten werden das Urteil wohl anfechten. Sie hatten in einem Fall einen Freispruch sowie Bewährungs- oder geringe Haftstrafen für ihre Mandanten gefordert.