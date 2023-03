Diesel läuft in Fluss Schon wieder entgleist ein Güterzug in den USA

Anfang Februar entgleist im US-Bundesstaat Ohio ein mit giftigen Chemikalien beladener Güterzug. Die Umweltschäden sind damals verheerend. Nun ereignet sich ein weiterer Unfall auf dem Schienennetz. Doch das Unglück in West Virginia dürfte nicht so gravierende Folgen haben.

Im US-Bundesstaat West Virginia ist ein leerer Güterzug entgleist, als er nach einer Kurve in einem abgelegenen Gebiet in der Nähe des Ortes Sandstone auf herabgestürztes Geröll auffuhr. In Folge des Unfalls floss eine bislang unbekannte Menge Diesel in den nahe gelegenen Fluss New River. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den verheerenden Güterzug-Unfall in East Palestine, Ohio, Anfang Februar. Dabei waren hochgiftige Chemikalien in die Umwelt gelangt.

Er verstehe, dass alle wegen des Vorfalls in Ohio in erhöhter Alarmbereitschaft seien, "aber ich denke, dass die Situation unter Kontrolle ist", zitiert die "Washington Post" den Gouverneur von West Virginia, Jim Justice. Nach Angaben des Zugbetreibers CSX ereignete sich der Unfall am frühen Mittwochmorgen. Vier Lokomotiven und 22 Waggons seien infolge der Kollision mit den Felsbrocken entgleist. Die führende Lokomotive, die laut dem Sender NBC einen Schaffner, einen Lokführer und einen Lokführer-Lehrling beförderte, fing Feuer. Die drei Besatzungsmitglieder erlitten demnach Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich waren. Einer sei bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Glück im Unglück: Die für den Kohletransport gedachten Waggons waren nicht beladen, der Schaden für die Umwelt könnte sich daher in Grenzen halten. "Es wurden keine gefährlichen Güter mit diesem Zug transportiert", berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf eine Pressemitteilung von CSX. "Der Vorfall stellte keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar", so das Unternehmen. Allerdings gingen Teile des Zuges mit mehr als 100 Waggons nach dem Crash in Flammen auf. Mindestens ein Dieseltank fiel in den Fluss neben der Bahnstrecke.

Rettungskräfte und Beamte des Bundesstaates setzten sich nun vor allem dafür ein, die Ausbreitung des Diesels in dem Gebiet einzudämmen, sagte CSX-Sprecher Bryan Tucker im Gespräch mit der "Washington Post". Wenn der bereits in den New River ausgelaufene Kraftstoff eingedämmt worden sei, würden die Beamten versuchen, alles, was in den Boden unter dem Kies gesickert sein könnte, zu beseitigen. Die stromabwärts gelegenen öffentlichen Wassersysteme wurden Medienberichten zufolge benachrichtigt und sollten auf mögliche Gefahren für die öffentliche Gesundheit achten.