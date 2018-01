Panorama

Vom Tagebau weggebaggert: "Schumi-Kartbahn" muss schließen

Hier begann Michael Schumacher seine Karriere: der Erftlandring in Kerpen. Doch schon länger ist klar, dass die Bahn einem Tagebau weichen muss. Nun folgt die Gewissheit: Es wird auch keinen Ersatz geben.

Gerade wird in der Ortschaft Immerath eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert abgerissen. Das gesamte Dorf muss dem geplanten Braunkohletagebau Garzweiler der RWE südlich von Mönchengladbach weichen. Doch auch nicht weit entfernt fällt ein bekannter Ort den Baggern zum Opfer: die Kartbahn, auf der Michael Schumacher seine ersten Erfolge feierte.

Der Erftlandring müsse nach dem 2020 auslaufenden Bestandsschutz dem Tagebau Hambach weichen, berichtet der Kölner "Express". Das sei für die 550 Mitglieder des Kartclubs von Michael Schumacher schon traurige Gewissheit.

Dem Bericht zufolge muss die Outdoor-Kartbahn allerdings für immer ihre Pforten schließen - weil die Betreiber die Hoffnung auf eine neue Sportstätte aufgegeben haben. "Es gibt keine neue Kartbahn", sagte Jugendwart Ralf Schumacher dem "Express". Die gemeinsame Suche mit RWE habe zu keinem von der Bevölkerung mitgetragenen neuen Standort geführt. "Hier sterben Tradition und erfolgreiche Jugendförderung gleichzeitig", sagte Schumacher - der so heißt wie der ehemalige Formel-1-Fahrer und Bruder von Michael Schumacher.

Nach Angaben der Zeitung gehört dem Club ein Drittel der mehr als einen Kilometer langen Bahn. Der Anteil soll nun an RWE verkauft werden. Unklar ist, was mit dem Zweidrittel-Anteil passiert, der Michael Schumacher gehört. Dessen Managerin Sabine Kehm sagte dem "Express" lediglich, man sei über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Der Formel-1-Rekordweltmeister wuchs in Kerpen auf, in dessen Ortsteil Manheim die Bahn steht. Sein Vater war zeitweise deren Pächter. Schon in jungen Jahren stieg Schumacher hier in den Motorsport ein. Hier traf er auch auf spätere Rivalen wie Heinz-Harald Frentzen und Nick Heidfeld. Die Bahn war Austragungsort mehrerer nationaler und internationaler Meisterschaften.

