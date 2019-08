Amanda Coley ist ein riesiger Fan der Backstreet Boys. Monatelang freut sie sich auf ein Konzert mit ihnen. Aber dann kann sie wegen einer Krebserkrankung nicht hin, daraufhin springen die Krankenschwestern ein.

In einem Krankenhaus in Atlanta hat das Pflegepersonal für eine Patientin als Ersatz-Backstreet Boys performt. Die 36-jährige Amanda Coley ist schon seit ihrer Jugend großer Fan der Boyband. Im vergangenen Jahr bekam sie zu Weihnachten Tickets für das Konzert in der US-Metropole am 21. August, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester Maggie Kingston besuchen wollte.

Coley konnte es kaum erwarten. Aber ihr Traum, die Band live zu sehen, zerschlug sich, als bei ihr am 1. August Krebs diagnostiziert wurde. "Wir haben vor drei Wochen herausgefunden, dass Coley Leukämie hat", sagte die 25-jährige Kingston dem People-Magazin. Die erste Reaktion ihrer Schwester sei die Frage gewesen, ob sie dann nicht zum Backstreet-Boys-Konzert gehen könne. "Sie hat geweint."

Kingston weigerte sich, allein zu den Backstreet Boys zu gehen und organisierte stattdessen eine Überraschung im Krankenzimmer ihrer Schwester. "Ich hatte die Idee, dass wir dort Musik spielen und Junk-Food essen", erzählt sie. Coley ist vierfache Mutter, ihr Sohn Mason bastelte Einladungen, die auch an die Krankenschwestern weitergegeben wurden. Die Familie erwartete, dass vielleicht der eine oder andere vom Pflegepersonal vorbeischauen und Hallo sagen würde.

Doch es kam besser: Am Tag des verpassten Konzerts überraschte eine Gruppe von Schwestern die Patientin mit einer eigenen Backstreet-Boys-Performance. Sie führten insgesamt drei Nummern auf, die Coley begeistert mitsang. "Ich habe geweint! Es war sehr emotional. Das haben wir nicht erwartet", sagt Kingston. Bei Facebook teilte sie eine kurze Videosequenz, in der die Schwestern "I want it that way" in einer a capella-Version vortragen.

Das Video entdeckte auch Backstreet Boy Nick Carter, der daraufhin einen besonderen Gruß auf Twitter schickte. Carter schrieb an Coley gerichtet: "Wir haben dich letzte Nacht vermisst Amanda!" Aber es sehe so aus und höre sich auch so an, als habe sie ein großartiges Team an ihrer Seite. "Wir denken an dich und senden dir Liebe. Grüße an die Krankenschwestern des Northside Cancer Center. Danke für alles, was ihr tut!"