Soldaten ziehen Skelett aus Starnberger See

Turnschuhe noch gut erhalten Soldaten ziehen Skelett aus Starnberger See

Bei einer Tauchübung im Starnberger See stoßen Bundeswehrsoldaten auf einen gruseligen Fund. In rund 40 Metern Tiefe taucht nicht nur ein menschlicher Schädel, sondern auch ein recht gut erhaltenes Paar Turnschuhe auf. Hinweise auf die Identität der Leiche gibt es nicht.

Soldaten der Bundeswehr haben bei einer Tauchübung im Starnberger See einen menschlichen Schädel entdeckt. Zudem wurden bei dem Fund in rund 40 Metern Tiefe auf dem Seegrund helle Turnschuhe gefunden, die noch aus dem Schlick ragten, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitteilte.

Im Zuge eines Bergungseinsatzes von Tauchern der Bereitschaftspolizei seien das Skelett des Toten und weitere Kleidungsstücke geborgen worden. Der Polizei zufolge gibt es bisher weder Hinweise auf die Identität des Verstorbenen noch lasse sich die Liegezeit der Knochen genauer eingrenzen. Eine Untersuchung in der Rechtsmedizin habe aber keine Anzeichen einer äußeren Gewalteinwirkung ergeben.

Wie "Merkur" berichtet, handelt sich bei den Schuhen um helle Turnschuhe der Marke Adidas, Typ Indoor Spezial, Schuhgröße 12 (UK). Das entspricht der deutschen Größe 46. Aufgrund dessen wird davon ausgegangen, dass es sich vermutlich um eine männliche Person handelt.