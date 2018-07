Panorama

Wetterwoche im Schnellcheck: Sommerknick bringt ein paar Schauer

Von Björn Alexander

Der Sommer schwächelt in der kommenden Woche ein wenig. Die Menschen im Osten und Norden dürfen sich sogar über Schauer freuen. Doch in der zweiten Wochenhälfte kommt die Sonne zurück.

Zu Beginn der Wetterwoche knickt der Sommer mal etwas ein. Selbst im Norden und Osten sind vorübergehend sogar Schauer drin. Und damit wird die schlimmste Waldbrandgefahr abgeschwächt. Wahrscheinlich ist das aber nur ein kurzes Intermezzo. Denn bereits in der zweiten Wochenhälfte kehrt der Sommer mit neuer Kraft zurück und bringt uns am nächsten Wochenende schon wieder Spitzenwerte zwischen 23 und 32 Grad.

Grund ist, dass sich unsere Wetterlage im Prinzip ziemlich eingefahren hat. Das Azorenhoch versorgt uns nämlich immer wieder mit neuen Ablegern. Diese ziehen über die Britischen Inseln nach Skandinavien und lassen höchstens vorübergehend mal kleine Tiefdruckgebiete Richtung Mitteleuropa durch. In diesem Fall ist der Eindringling in die Hochdruckburg Tief "Gislinde", welches besonders den Norden und den Osten mit teils gewittrigen Regengüssen streift.

Unterdessen haben große Teile unseres Landes ja inzwischen Sommerferien. Und auch im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW geht es in die letzte Schulwoche. Eine gute Zeit also, um mal auf die Wassertemperaturen in unseren Badeseen zu schauen. Die sind - nach dem Wärmeüberschuss der vergangenen Wochen bzw. Monate - bereits recht warm. Häufig sind es in den Seen 20 bis 25 Grad. Nord- und Ostsee bringen es zur Zeit in einem Meter Wassertiefe oft auf 18 bis 20 Grad. Beim Sprung ins Mittelmeer erwarten Sie aktuell Wassertemperaturen von 20 bis 27 Grad.

Montag

Von Norden ziehen dichtere Wolken heran, Regen fällt aber - wenn überhaupt -nur ganz vereinzelt. Es wird zudem frischer mit 17 Grad bis 25 Grad im Norden und Westen. Im Süden bleibt es derweil noch länger sonnig und sommerlich warm mit Höchstwerten bis 29 Grad am Oberrhein.

Dienstag

Allgemein wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Bevorzugt im Norden und Osten sind teils kräftigere Regengüsse unterwegs. Am ehesten trocken verläuft der Tag im Südwesten. Dabei bleibt der Trend zu frischeren Werten bestehen: verbreitet erreichen die Temperaturen kaum noch mehr als 17 bis 23 Grad. Einzig im äußersten Südwesten sind bis 26 Grad drin. Damit ist der Dienstag der kühlste Tag der Woche.

Mittwoch

Vor allem im Norden und Osten bilden sich weitere Schauer und Gewitter. Und hier ist es auch weiterhin recht frisch mit 17 bis 23 Grad. Sonst von Westen schon wieder mehr Sonne und wärmer bei 23 bis 26 Grad.

Donnerstag

Der äußerste Osten bekommt noch letzte Schauer, der große Rest hingegen aber schon wieder viel Sonne und Wärme bei 22 Grad an der Nordsee und bis zu 30 Grad am Oberrhein.

Freitag und Wochenende

Der Sommer ist überall zurück. Allenfalls aus den Alpen heraus sind nachmittags noch gewittrige Güsse drin. Im übrigen Land bleibt es hingegen mehrheitlich trocken und freundlich bis sonnig. Dazu bringen es die Temperaturen auf 23 Grad bei den Nordlichtern und bis zu 32 Grad im Breisgau.

Quelle: n-tv.de