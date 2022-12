Teilweise im Schlafanzug laufen die Menschen aus ihren Wohnungen ins Freie, um sich in Sicherheit zu bringen. In der mexikanischen Hauptstadt bebt am Morgen die Erde.

Ein starkes Erdbeben hat Mexiko erschüttert. Es wurde nach Angaben von Mexikos seismologischer Behörde vorläufig mit einer Stärke von 6,0 gemessen und hatte sein Zentrum knapp 500 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt, etwas außerhalb der Stadt Técpan nahe der Pazifikküste.

In der Hauptstadt wurde gegen 8:30 Uhr (Ortszeit) der Erdbebenalarm ausgelöst, die Menschen verließen ihr Zuhause. Bisher gebe es keine Berichte über Schäden, twitterte die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum.

Mexiko liegt am sogenannten pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde, wo verschiedene Erdplatten aufeinandertreffen. Das Gebiet reicht von der südamerikanischen Westküste über die Westküste der USA, Russland und Japan bis nach Südostasien und Neuseeland. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben ereignen sich dort. Mexiko-Stadt, eine der bevölkerungsreichsten Städte der Erde, erlebt immer wieder starke Beben - zuletzt im September eines der Stärke 7,7, bei dem zwei Menschen starben.