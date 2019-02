Mehr als 30.000 Berliner Haushalte im Stadtteil Köpenick sind weiterhin ohne Strom. Grund dafür ist ein angebohrtes Kabel. Auch Kitas und Schulen müssen deshalb teilweise geschlossen bleiben. Doch Stromversorger Vattenfall will das Problem noch heute beheben.

Der großflächige Stromausfall im Berliner Stadtteil Köpenick soll nach Angaben des Versorgers Vattenfall wie geplant am Mittwochnachmittag behoben sein. "Wir tun alles dafür, das Ziel um 15.00 Uhr einzuhalten", versicherte eine Sprecherin des Unternehmens. Mehrere Arbeiter seien mit der Reparatur der Stromleitungen an der Salvador-Allende-Brücke beschäftigt.

Schwierig sei, dass bei einer Bohrung neben dem Hauptkabel auch das Ersatzkabel beschädigt worden sei. Beide Kabel liegen nach Angaben der Sprecherin etwa einen Meter voneinander entfernt unter der Erde. Die Reparaturarbeiten würden dadurch erschwert, dass es sich um eine enge Baustelle handele.

Bauarbeiten an der Brücke hatten am Vortag zu einem großflächigen Stromausfall in Berlin-Köpenick geführt. Etwa 31.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe wurden vom Stromnetz abgeschnitten. Am Mittwoch mussten deswegen auch einige Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Betroffen sind die Ortsteile Bohnsdorf, Grünau, Müggelheim und Schmöckwitz.

Doch Berlin händelt die Situation so gut es geht: Im Krankenhaus Köpenick mussten einige Patienten von der Intensivstation in andere Krankenhäuser verlegt werden. Doch mithilfe des Technischen Hilfswerkes konnte die Stromversorgung für das Krankenhaus später wieder hergestellt werden.

Weiter berichtet die "Berliner Zeitung" beispielsweise, dass ein Wagen des Katastrophenschutzes vor dem Rathaus in Köpenick parkt, an dem Bürger ihre Handys aufladen und telefonieren können. Außerdem hat sich die BVG bereit erklärt, dass vom Stromausfall betroffene Bürger am Mittwoch kostenlos den Nahverkehr nutzen können. Auch die vom Ausfall betroffenen Blockheizkraftwerke Köpenick und Friedrichshagen sind vom Netz. Die betroffenen 5000 Haushalte können auch erst nach der Wiederversorgung wieder mit Wärme beliefert werden.